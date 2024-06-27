كيف يمكن تخفيف آلام الدورة الشهرية.. وما سبب هذه الأوجاع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر آلام الدورة الشهرية شائعة بين النساء، ويمكن أن تختلف حدتها بحسب التشنجات، والتقلصات.

ما هي العوامل التي تسبب ألم الدورة الشهرية؟

تقسم آلام الدورة الشهرية إلى نوعين وفقاً لموقع "Healthdirect" الأسترالي: عسر الطمث أو الحيض الأولي، وعسر الطمث الثانوي.

عسر الطمث الأولي:

قد يكون هذا النوع من الألم جزءًا طبيعيًا، ولكن غير مريح خلال الدورة الشهرية، وهو نتيجة مواد كيميائية تُسمى البروستاجلاندين يتم تصنيعها بشكل طبيعي في بطانة الرحم، وتؤدي إلى تقلصات عضلات الرحم خلال الدورة الشهرية.

عسر الطمث الثانوي:

يحدث هذا النوع من آلام الدورة الشهرية نتيجة حالة صحية كامنة، مثل:

الانتباذ البطاني الرحمي ( endometriosis )

الأورام الليفية

مرض التهاب الحوض

العضال الغدي ( adenomyosis )

أحد الآثار الجانبية للولب النحاسي ( IUD )

كيف يمكن التخفيف من ألم الدورة الشهرية؟

هناك مجموعة من العلاجات التي يمكن تجربتها للمساعدة في تخفيف آلام الدورة خصوصاً إذا كنت تعانين من عسر الطمث الأولي.

أدوية تخفيف الألم:

تمنع الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين الجسم من إنتاج البروستاجلاندين، وتعمل بشكل أفضل إذا بدأت بتناولها بمجرد بدء الألم، أو قبل 48 ساعة من موعد الدورة الشهرية المتوقع. وتتوفر هذه الأدوية من دون وصفة طبية، ولكنها قد لا تناسب الجميع، لذا من الأفضل دائماً استشارة الطبيب أولاً.

كذلك، يمكن أن يساعد الباراسيتامول في علاج التشنجات الخفيفة.

العلاجات الهرمونية:

لمساعدتك على التحكم في الآلام على المدى الطويل، قد يصف الطبيب المختص حبوب منع الحمل أو الحلقة المهبلية، مما قد يخفف من حدة الدورة الشهرية. كذلك، يمكن أن تقلّل وسائل منع الحمل الطويلة المفعول مثل زرع البروجستيرون واللولب الهرموني داخل الرحم، من آلام الدورة الشهرية.

وسائل أخرى لتخفيف الألم:

بعيداً عن العلاجات الهرمونية والأدوية، يمكن اللجوء الى الوسائل التالية لتخفيف ألم الدورة: