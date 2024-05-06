النساء بحاجة إلى ممارسة الرياضة بشكل مختلف عن الرجال..كيف؟

اختصار يساعدك على حماية جسمك قبل وخلال وبعد ممارسة الرياضة.. ما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لعدة قرون، قام الباحثون بدراسة الرجال حصريًا، حيث قللوا من أهمية الاختلافات بين الجنسين أو تجاهلوها تمامًا، واستنبطوا نتائجهم على النساء.

ومع ذلك، فإن النساء لسن مثل الرجال من الناحية الفسيولوجية، ويتجلى ذلك بشكل واضح مع بداية الدورة الشهرية في سن البلوغ عند الإناث، وبالتالي يحصلن في كثير من الأحيان على مشورة طبية غير كاملة وحتى ضارة.

هذا النقص طويل الأمد في الأبحاث القائمة على الإناث والناجمة عن التحيز الجنسي والجنساني دفع الدكتورة ستايسي سيمز، وهي عالمة فيزيولوجية التمارين الرياضية وعالمة التغذية المقيمة في ماونت مونجانوي بنيوزيلندا، إلى تكريس حياتها المهنية لتحديد كيفية تناول المرأة للطعام، وممارسة الرياضة، من أجل تحقيق الصحة المثلى.

وبينما كان معروفًا في عام 2007 أن النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بالرجال، وأنهن يبلغن عن العديد من الأعراض المرتبطة بمتلازمات الشريان التاجي الحادة، لا تزال دراسة المعاهد الوطنية للصحة التي نُشرت في ذلك العام، توصي بعدم التمييز بين أعراض الأزمة القلبية للرجال والنساء.

وحتى اليوم، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصًا على نطاق واسع في الأدبيات الطبية، وفقًا لدراسة نُشرت عام 2022 في تقارير صحة المرأة.

ورغم أن المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة نفذت في عام 2016 سياسة تطلب من الباحثين اعتبار الجنس متغيرًا في أبحاثهم الطبية الحيوية، إلا أن النتائج كانت مختلطة.

وقد زاد عدد الدراسات التي شملت النساء بشكل ملحوظ بعد ظهور هذه السياسة لأول مرة.

ومع ذلك، أظهر تحليل الاستشهادات المرجعية لعام 2019، وهو وسيلة لتحليل كميات كبيرة من البيانات، أن الجزء الأكبر من 700 دراسة طبية فشل في تحليل البيانات الناتجة بحسب الجنس، ما يحد من فائدتها.

وشاركت سيمز، وهي أيضًا مؤلفة كتاب "Roar" الذي يعرض تفاصيل الاختلافات القائمة على الجنس في التمارين والتغذية بمراحل مختلفة من الحياة، أفكارها حول هذا الموضوع مع CNN.

CNN: ما هي بعض الأمور الأساسية التي يجب على جميع النساء القيام بها عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة؟

سيمز: أي نوع من الحركة يُعد مفيدا، لكن الأهم هو أن تقوم النساء بتمارين القوة أو المقاومة، إذ تُعد مفيدة أكثر لصحة الدماغ.

وإذا نظرنا إلى تدريب المقاومة والمسارات العصبية التي يخلقها، فإننا نرى أنه يساعد بالفعل في تخفيف الخرف ومرض الزهايمر، وهناك اختلاف بين الجنسين في تلك الحالات أيضًا.

ومع ذلك، تاريخيًا، لم تتلّق النساء التوجيه للقيام بتدريبات المقاومة. ولكن في جميع المجالات، يجب على النساء ممارسة تدريبات القوة.

CNN: هل لتدريبات القوة تأثيرات أخرى مع اقتراب النساء من سن اليأس؟

سيمز: نعم، عندما تبدأ هرموناتنا بالتغيّر بين عمر الـ40 والـ50 عاما، يكون لها تأثير هائل على تكوين الجسم. وتبدأ النساء في المعاناة من فقدان العضلات وتراكم الدهون في الجسم، ولكن إذا كان لديهن كتلة عضلية خالية من الدهون من جراء تدريبات القوة، فإن ذلك سيساعدهن على تهدئة معدل التغيير ذاك.

ويساعد تدريب القوة أيضًا على حماية عظامنا والحفاظ على توازننا.

ويجدر بالذكر أن هذا النوع من التغييرات لا يحدث لدى الرجال حتى يصلوا إلى أواخر الخمسينيات أو السبعينيات من العمر.

CNN: ماذا عن الاختلافات في التمارين بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بتمارين القلب والأوعية الدموية؟

سيمز: تتمتع النساء بالقدرة على المشي لمسافات طويلة وببطء، لذلك لا نحتاج إلى القيام بهذا النوع من التمارين، ما نحتاج إلى القيام به هو التمرين عالي الكثافة، أي تلك الفواصل الزمنية عالية الكثافة الحقيقية التي تبلغ 30 ثانية أو دقيقة واحدة.

يساعد ذلك النساء على رفع معدل الأيض لديهن، ويساعد على تقليل الدهون الحشوية، والأهم من ذلك، أنه يساعد في الحفاظ على تنوّع الميكروبات المعوية لدينا، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

لذلك عندما ننظر إلى جميع الأبحاث حول التدريبات عالية الكثافة مقابل متوسطة الشدة ومنخفضة الشدة، نحتاج حقًا إلى زيادة التركيز على التمرين عالي الكثافة، بالإضافة إلى تمارين المقاومة.

CNN: هل تتعافى النساء من ممارسة الرياضة مثل الرجال؟

سيمز: بعد ممارسة التمرين مباشرة، يحدث فرق في ضغط الدم، ستعاني النساء على إثره من توسع الأوعية، لذلك سينتشر الدم في الأطراف، بينما سيعاني الرجال من تضيق الأوعية، ما يعني أن كل الدم يعود إلى القلب، ويمكن ضخه بشكل أسرع بكثير من أجل التعافي بشكل أسرع.

لذلك تميل النساء إلى الشعور بالدوار قليلاً بعد ممارسة التمارين الشاقة، بسبب تجمّع الدم.

كما أن شرب مشروب بارد بعد التمرين مباشرة يساعد على إعادة الدم إلى مركزه، ويقلل من المستقلبات ويساهم في عملية الترميم.

CNN: ماذا عن الاختلافات الغذائية بين الجنسين؟

سيمز: هناك جدل كبير حول تناول البروتين، وكيف أن القدر اليومي الموصى به للنساء يُعد منخفضا.

وبينما أن البروتين مهم لكلا الجنسين، إلا أننا بحاجة إلى التركيز عليه بالنسبة للنساء - وخاصة مع تقدمنا في العمر، حيث تصبح النساء أكثر مقاومة للتمارين الرياضية وتناول البروتين، ما يعني أن أجسامهن لا تستجيب بشكل جيد لممارسة الرياضة والاستفادة من البروتين لبناء العضلات.

لذلك يتطلب الأمر استهلاك المزيد من البروتين، ورفع أحمالًا أعلى أو أكبر حجمًا من تدريب المقاومة للحصول على البروتين العضلي.