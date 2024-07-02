من بينها تحسين وظائف الدماغ.. ما أبرز 6 فوائد للجوز؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن تناول الجوز بأشكال مختلفة، سواء كان مُحمّصًا، أو نيئًا، أو مُملّحًا، أو حتى خاليًا من الملح. ولكن ماذا تعرف عن أبرز فوائده؟

أوضح موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل دهون "أوميغا-3"، والألياف، ومضادات الأكسدة.

ويساعد أيضًا في علاج ما يلي:

خفض الكوليسترول

المساعدة في الوقاية من أمراض القلب

المساعدة في الوقاية من تصلّب الشرايين

محاربة الالتهابات

التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

تحسين وظائف الدماغ

حقائق غذائية عن الجوز

تشمل حصة الجوز، والتي تُعادل أونصة واحدة، ما يلي:

185 سعرة حرارية

18 غرامًا من الدهون (معظمها دهون صحية وغير مشبعة)

غرامان من الألياف

4 غرامات من الكربوهيدرات

4 غرامات من البروتين

أقل من غرام من السكر

كما توفر حوالي 10% من الحديد و14% من المغنيسيوم، أي ما يحتاجه البالغون يوميًا.

هل يزيد الوزن؟

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا، أن التجارب السريرية والدراسات الوبائية والمراجعات المنهجية، أظهرت أن استهلاك الجوز في النظام الغذائي لا يساهم في زيادة الوزن، أو يُعيق أهداف فقدان الوزن.

زيت الجوز

يحتوي زيت الجوز على العديد من التأثيرات الغذائية الصحيّة والدوائية.

ويُعدّ غنيًا بالأحماض الدهنية المتعدّدة غير المشبعة، وفيتامين "هـ"، والميلاتونين، والدهون الفوسفاتية، والفلافونويدات، ومضادات الالتهاب.

ويمكن أن يزيد الاستهلاك اليومي لزيت الجوز من نشاط الأنزيمات المضادة للأكسدة، ويُقلّل من الإجهاد التأكسدي بالجسم.

تُعتبر المكسرات من وجبات الطعام الخفيفة والمفيدة لصحة الإنسان، إذا تم تناولها بكميات محدّدة كجزء من نظام غذائي صحي. ولكنها تكون في بعض الأحيان مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.

في وقت سابق، تناولت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر منصة "X"، بعض النصائح والإرشادات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.