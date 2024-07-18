حالات "كوفيد-19" تتزايد مجددًا.. هل يجب علينا القلق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادت مستويات "كوفيد-19" إلى الارتفاع مجددًا في الولايات المتحدة، مع تسجيل زيادة في الزيارات إلى أقسام الطوارئ منذ أسابيع، بلغت نسبتها 23,5% في الأسبوع الذي انتهى بـ6 يوليو/ تموز. كما أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إلى ارتفاع النشاط الفيروسي في مياه الصرف الصحي.

وأكّدت الدكتورة ليانا وين، خبيرة الصحة لدى CNN وطبيبة الطوارئ، والأستاذة المساعدة السريرية في جامعة جورج واشنطن، التي سبق وشغلت منصب مفوضة الصحة في بالتيمور، على أهمية اليقظة، والالتزام بإجراءات السلامة خلال هذا التفشي الجديد.

إلى أي مدى يجب على الناس القلق وسط هذا التفشي الجديد؟

استنادًا إلى أعداد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، يبدو أننا في خضم موجة تفشي صيفية لفيروس "كوفيد-19". منذ بدء الجائحة، شهدنا موجات متعددة من العدوى سنويًا، ضمنًا موجة بلغت ذروتها في الصيف. قد يكون سبب ذلك، زيادة السفر، بالإضافة إلى تجمّع الأشخاص في الأماكن المغلقة بسبب الطقس الحار.

من لديهم ظروف طبية محددة، مثل كبار السن، أو من يعانون من ضعف المناعة، أو من أمراض القلب، والرئة، والكلى، وغيرها من الحالات الطبية، عليهم التأكد من حصولهم على أحدث اللقاحات، وأنّ لديهم خطة للحصول على العلاج المضاد للفيروسات، واتخاذ احتياطات إضافية مثل وضع الأقنعة في الأماكن الداخلية المزدحمة، ومحاولة التجمع في الهواء الطلق إذا أمكن ذلك.

ما الاحتياطات التي يجب على الناس أخذها لتقليل فرص إصابتهم بالعدوى؟

لقد عاد العديد من الأشخاص إلى حياتهم الطبيعية كما ما قبل الجائحة، حيث يضع الكثيرون "كوفيد-19" بخانة فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ذاتها، وتعتمد المخاطر على الفرد وظروفه الطبية الشخصية.

أحد الأمور التي يجب مراعاتها يتمثّل بتقليل فرص الإصابة بالعدوى قبل أسبوع من زيارة أحد أفراد العائلة أو صديق معرّض للخطر، من خلال:

تجنّب التجمعات الداخلية،

ارتداء الأقنعة أثناء استخدام وسائل النقل العام، وفي الأماكن المزدحمة الأخرى،

إجراء اختبار سريع قبل الزيارة مباشرة.

هل تُعتبر الاختبارات المنزلية وسيلة جيدة لتشخيص مرض "كوفيد-19" في حال ظهور الأعراض؟

الاختبارات المنزلية السريعة للمستضدات ليست دقيقة مثل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في المختبر، لكنها طريقة ملائمة لفحص فيروس كورونا.

يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، ويتمتعون بالأهلية للحصول على العلاج المضاد للفيروسات، إجراء الاختبار السريع. إذا كانت النتيجة سالبة بداية، عليهم تكرار المحاولة في اليوم التالي للتأكد من النتيجة.

إذا كانت لديكم أعراض، يتحتّم عليكم الابتعاد عن الأشخاص المعرضين للخطر، حتى لو كانت نتيجة اختبار "كوفيد-19" سالبة.

هل من توصيات لتقليل المخاطر أثناء السفر؟

تتمثل التوصيات بـ:

وضع قناع N95 أو ما يماثله أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة التي لا تتمتع بالتهوئة الجيدة.

تناول الطعام في الخارج عوض الأماكن المغلقة عندما يكون ذلك ممكنًا.

التزود باختبارات سريعة.

التسلّح بخطة في حال أصبت بـ"كوفيد-19"

في حال أُصِبتُ بـ"كوفيد-19"، هل أنعزل وأبتعد عن العائلة؟

منذ أشهر عدة، أسقطت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها شرط العزل لمدة خمسة أيام.

حاليًا، تقتضي التوصية أن يبقى من شُخّصت إصابتهم بـ"كوفيد-19" في المنزل حتى يتخلصوا من الحرارة لمدة 24 ساعة بالحد الأدنى، وتتحسن أعراضهم.

خلال الأيام الخمسة التالية، عليهم اتخاذ احتياطات إضافية مثل وضع الأقنعة، والحد من الاتصال الوثيق مع الآخرين.

إذا كنت تعيش في المنزل مع شخص معرض للخطر يجب عليك تجنب هذا الشخص حتى تصبح نتيجة اختبار "كوفيد-19" لديك سالبة.

من يجب أن يحصل على اللقاح الآن، ومن يمكنه الانتظار للحصول على اللقاح الجديد؟

هناك تركيبة جديدة للقاح "كوفيد-19" سيُصدر قريباً. يجب أن يكون متاحًا في سبتمبر/ أيلول، ويمكن في وقت مبكر من أغسطس/ آب. أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بأن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق هذا اللقاح عند صدوره.

يجب على الناس أن يضعوا في اعتبارهم أن الغرض الأساسي من اللقاح يتمثل بتقليل فرصة الإصابة بمرض شديد، والاستشفاء، والوفاة.

يتمتع اللقاح ببعض الفعالية في تقليل معدل الإصابة، لكن هذه الفعالية تتضاءل بسرعة. لذا يجب على من يحتاجون إلى حماية إضافية من العدوى التي تتسبب بمرض شديد، أو الإصابة بكوفيد طويل الأمد، اتخاذ الاحتياطات اللازمة.