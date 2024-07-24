ما هي أعراض أكياس المبيض.. وهل تسبب الألم عند النساء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتشكل أكياس المبيض داخل المبيض أو عليه. وتُعتبر هذه الأكياس، وفقاً لموقع "Womenshealth.org" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، شائعة جداً، وعادة ما تتشكل أثناء الإباضة، أي عندما يطلق المبيض بويضة كل شهر. ولا تعاني العديد من النساء المصابات بأكياس المبيض من أي أعراض.

ما هي أعراض تكيس المبيض التي يمكن أن تصيب بعض النساء؟

تكون غالبية أكياس المبيض صغيرة الحجم، ولا تسبب غالبيتها أي أعراض. أما إذا تواجدت الأعراض، فقد تكون على شكل شعور بالضغط، أو انتفاخ، أو تورم، أو ألم في أسفل البطن على جانب الكيس. وقد يكون هذا الألم حادًا أو خفيفاً.

أما في حال تمزق الكيس، فإنه يمكن أن يسبب ألمًا مفاجئًا وشديدًا. وإذا تسبب الكيس في التواء المبيض، فقد يؤدي إلى الشعور بالألم مع الغثيان والقيء.

وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

آلام الحوض

ألم خفيف في أسفل الظهر والفخذين

مشاكل في إفراغ المثانة أو الأمعاء بشكل كامل

ألم أثناء ممارسة الجنس

زيادة الوزن غير المبررة

ألم أثناء الدورة الشهرية

نزيف مهبلي غير طبيعي

طراوة الثدي

الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان

ما الذي يسبب أكياس المبيض؟

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لأكياس المبيض ما يلي:

المشاكل الهرمونية: عادة ما تختفي الأكياس من تلقاء نفسها ومن دون علاج. وقد يكون سببها مشاكل هرمونية أو نتيجة الأدوية المستخدمة لمساعدتك على الإباضة.

بطانة الرحم: يمكن للنساء المصابات بانتباذ بطانة الرحم أن يتطور لديهن نوع من أكياس المبيض أو ما يُسمى بورم بطانة الرحم. وقد يلتصق نسيج بطانة الرحم بالمبيض وينمو معه. وقد تكون هذه الأكياس مؤلمة أثناء ممارسة الجنس والدورة الشهرية.

الحمل: يتطور كيس المبيض عادة في بداية الحمل للمساعدة في دعم الحمل حتى تتشكل المشيمة. وفي بعض الأحيان، يبقى الكيس على المبيض حتى وقت لاحق من الحمل، وقد يتطلب عملية جراحية لإزالته.

التهابات الحوض الشديدة: يمكن أن تنتشر العدوى إلى المبيضين وقناتي فالوب وتتسبب في تكوين أكياس المبيض.