خال من الصوديوم.. ما أبرز فوائد جوز البقان؟

قد يزيد من كمية مضادات الأكسدة في جسمك.. ما هي فوائد الجزر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر جوز البقان من بين المكسرات اللذيذة، التي تدخل في الكثير من الأنظمة الغذائية، باعتباره يحتوي على خصائص صحيّة مفيدة للجسم.

ما أبرزها؟

أوضح الموقع الإلكتروني لـ"Nut Health" أن أونصة واحدة من جوز البقان، وهو خالٍ من الصوديوم، توفر ما يلي:

الألياف الغذائية: 3 غرامات، أي ما يعادل 11% من الحصة اليومية

بروتين: 3 غرامات من البروتين النباتي

الدهون الصحيّة: 20 غرامًا من إجمالي الدهون، أي ما يُعادل 60% من الدهون الأحادية غير المشبعة و30% من الدهون المتعددة غير المشبعة

ويحتوي هذا النوع من المكسرات أيضًا على كمية وفيرة من المعادن والفيتامينات الأساسية، والتي تشمل ما يلي:

النحاس

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن النحاس يُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وتحفيز إطلاق الحديد لتكوين "الهيموجلوبين"، وهي مادة تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

المنغنيز

يُعتبر مفيدًا لصحة العظام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا.

الثيامين أو فيتامين (ب-1)

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنه يحافظ على صحة الجهاز العصبي، وتعزيز صحة القلب، والجهاز المناعي، وتحسين إدارة نسبة السكر في الدم.

الزنك

تكمن أهمية الزنك في تعزيز مناعة وصحة الجسم، كما يساعد في التئام الجروح، وصنع خلايا وأنزيمات جديدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

جوز البقان

ذكر الموقع الإلكتروني "Nut Health" أن البقان البرّي كان عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للأمريكيين الأصليين.

وتستغرق أشجار البقان، وهي تنتمي إلى الفصيلة الجوزية، حوالي 10 سنوات لإنتاج الجوز. ولكن، يمكن أن تستمر في إنتاجه حتى 100 عام أو أكثر.

ويُضيف هذا النوع من المكسرات نكهة فريدة إلى العديد من أطباق المطبخ الأمريكي، بما في ذلك "فطيرة البقّان"، المفضلة لدى العديد من الأشخاص.

ويمكن أيضًا استخدامه في أطباق الفطور، والمقبلات، والسلطات، أو حتى تناوله كوجبة خفيفة.

وتُعتبر المكسرات من وجبات الطعام الخفيفة والمفيدة لصحة الإنسان، إذا تم تناولها بكميات محدّدة كجزء من نظام غذائي صحي. ولكنها تكون في بعض الأحيان مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.

وفي وقت سابق، تناولت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر منصة "X"، بعض النصائح والإرشادات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.