عادات صحية وأطعمة تريح القولون وتحد من أعراضه... ما هي؟

عادات صحية واكلات تريح القولون وتحد من أعراضه... ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ترتبط متلازمة القولون العصبي بمجموعة من أعراض القناة الهضمية المتّصلة ربما بتناول أطعمة معينة، أو نمط الحياة، أو حالة الشخص المزاجية والتوتر، أو كل ما سبق.

وينصح موقع حكومة كوينزلاند المختص بالصحة، بإجراء تغييرات صحية على العادات الغذائية وأسلوب الحياة بهدف المساعدة على علاج أعراض القولون العصبي. وفي الواقع، ما من علاج واحد يناسب الجميع في ما يتعلق بالقولون العصبي. وينصح الموقع من خلال وثيقة إجماع منشورة على صفحاته باعتماد النصائح التالية للحد من أعراض القولون:

العادات الصحية:

تناول وجبات منتظمة ووجبات خفيفة طوال اليوم لدعم وظيفة الأمعاء الصحية.

تناول وجبات مطبوخة في المنزل مصنوعة من مكونات طازجة، بدلًا من الأطعمة المصنعة.

تناول وجبات الطعام ببطء ومضغه جيدًا لمساعدة عملية الهضم.

أخذ وقت كاف عند استخدام المرحاض وعدم التسرع أو الضغط.

استخدم وضعية المرحاض الصحيحة، أي الانحناء إلى الأمام ويكون الظهر مستقيمًا، ثم ضع المرفقين على الفخذين أو الركبتين. رفع القدمين باستخدام مسند، بحيث تكون الركبتين أعلى من الورك .

الحد من الأطعمة والمشروبات التي تحفز القولون:

بعض الأطعمة والمشروبات تعتبر مسببات شائعة لأعراض القولون العصبي، لذلك ينصح بإجراء تغييرات صغيرة على النظام الغذائي للمساعدةعلى تحسين أعراض الأمعاء:

الحد من تناول الكحول إلى مشروبين كحد أقصى يوميًا، والامتناع عن استهلاكه يومين في الأسبوع .

تقليل كمية الكافيين المستهلكة إلى أقل من ثلاثة أكواب يوميًا.

الحد من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة .

الحد من الأطعمة الدهنية (ضمنًا رقائق البطاطس، والوجبات السريعة، واللحوم الدهنية، مثل البرغر والنقانق) .

. الحد من الطعام الحار

الحد من تناول المحليات الزائدة، مثل العلكة، ومشروبات الحمية، والمحليات مثل الأسبارتام والسوربيتول والمانيتول .

شرب كمية كافية من السوائل وتناول كمية كافية من الألياف للحفاظ على انتظام الأمعاء:

ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء أو المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين يوميًا .

تناول الأطعمة الغنية بالألياف خلال اليوم، مثل الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور.

نصائح أخرى:

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة بالحد الأدنى 5 مرات في الأسبوع، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة، للمساعدة على هضم الطعام من خلال الجهاز الهضمي.

كتابة مذكرات خاصة بالأطعمة المتناولة، مع ذكر الحالة المزاجية والأعراض التي يشعر بها الشخص. سيساعد هذا التمرين على العثور على الأطعمة التي تساعد على ظهور الأعراض أو تؤدي إلى تفاقمها .

يمكن أن يؤثر المزاج والتوتر على الأمعاء، لذا ينصح بأخذ بعض الوقت خلال اليوم للقيام بنشاط يساعد على الاسترخاء أو التخلص من التوتر، مثل التأمل، أو المشي في الخارج، أو قراءة كتاب.