إلى الوفاة لأي سبب.. يزيد استهلاك الكحول من خطر الإصابة بالسرطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يغير الأمريكيون، خصوصًا من تقلّ أعمارهم عن 35 عامًا، موقفهم بشأن تعاطي المشروبات الكحولية، إذ تؤيد نسبة متزايدة منهم فكرة أنّ الشرب باعتدال مضرّ بالصحة، وتدعمهم دراسة جديدة.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" (Gallup) نُشِر الثلاثاء، أبلغ نصف الأمريكيين تقريبًا، أي 45% منهم، أن استهلاك مشروب كحولي أو مشروبين يوميًا يضر بالصحة.

وهذه أعلى نسبة سجّلها الاستطلاع حتى الآن، الذي أُجري 10 مرات منذ عام 2001.

والبالغون الأصغر سنًا هم المجموعة الأكثر ميلاً لاعتبار شرب الكحول مضرًا بالصحة، وبلغت نسبتهم 65%، مقارنة بـ37% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا، و39% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا وما فوق.

وأفاد 8% فقط من البالغين أنّهم يعتقدون أنّ شرب الكحول بشكل معتدل يؤثر إيجابيًا على الصحة، وهو أدنى مستوى بلغه هذا الرأي على الإطلاق.

التراجع الأكبر منذ 20 سنة

وأظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة "غالوب" نُشِر العام الماضي، أنّ 62% من البالغين ما دون سن الـ35 عامًا قالوا إنّهم يشربون الكحول، ويمثل ذلك تراجعًا بلغ 10 نقاط مئوية عن الأعوام العشرين السابقة.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضًا زيادة بنسبة 10 نقاط مئوية بين الفئة التي بلغت من العمر 55 عامًا وما فوق، والذين أبلغوا عن شربهم للكحول، وتفيد دراسة جديدة أن ذلك قد يكون ضارًا بصحتهم بشكلٍ عام.

ومن ناحية أخرى، وجدت دراسة جديدة أن استهلاك المشروبات الكحولية باعتدال لا يبدو أنه يفيد صحة كبار السن. وتنضم الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تتعارض مع الاعتقاد السائد على نطاق واسع، بأنّ استهلاك كوب أو كوبين من الكحول يوميًا، لا سيما النبيذ، قد يكون مفيدًا للصحة.

عوض ذلك، كشفت الأبحاث الحديثة عن أن الكحول قد تكون مادة مسرطنة قويّة تساهم في ظهور مجموعة من الأمراض، مثل الاكتئاب، ومشاكل الكبد، والكلى.

الكحول مادة مسرطنة

وقال مدير المعهد الكندي لأبحاث تعاطي المواد في جامعة فيكتوريا، الدكتور تيموثي نايمي: "الكحول مادة مسرطنة وتساهم في نحو 50 نوعًا مختلفًا من الوفيات".

وأضاف نايمي غير المشارك في الدراسة: "بشكل عام، تشكل الكحول خطرًا على الصحة".

وتوصلت الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open"، الإثنين، إلى النتيجة ذاتها إلى حد كبير.

ونظرت الدراسة في النتائج الصحية لأكثر من 135 ألف شخص يبلغون من العمر 60 عامًا وما فوق، تم تتبعهم من خلال سجل البنك الحيوي في المملكة المتحدة (UK Biobank).

وفي الزيارة الدراسية الأولى، التي أجريت بين عامي 2006 و2010، تم طرح أسئلة تفصيلية على المشاركين حول استخدامهم للكحول، واستخدم الباحثون إجاباتهم لتصنيفهم إلى ثلاث فئات:

من يستهلكون الكحول على نحو متقطع أو منخفض،

من يستهلكون الكحول باعتدال،

ومن يستهلكون الكحول بشكل عالي الخطورة.

وتخضع دراسات كهذه، التي تبحث في ماضي الشخص للعثور على أنماط وعلاقات بين عادات الشخص وصحته، للتحيزات التي يمكن أن تؤثر على نتائجها.

وحاول الباحثون تجنب واحدة من أكبر التحيزات في الدراسات، المتعلقة بتعاطي الكحول، من خلال تجنب المقارنات مع الأشخاص الذين قالوا إنّهم لا يشربون أي نوع من الكحول.

وبالنسبة للدراسة الجديدة، كان شاربو الكحول بشكلٍ متقطع، أولئك الذين استهلكوا أقل من حوالي 20 غرامًا من الكحول أسبوعيًا، بمثابة مجموعة مرجعية.

ويحتوي مشروب معياري في الولايات المتحدة على 14 غرامًا من الكحول تقريبًا، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

الكحول والسرطان

وكان للدراسة أيضا بعض القيود.

على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن معظم المعلومات ذاتيًا، ولا يتذكر الأشخاص دومًا بدقة ما يشربونه، أو مقدار ما شربوه.

ولم يتمتع المشاركون في الدراسة بتنوع كبير، فكان أكثر من 94% منهم من البيض، لذا قد لا تعكس النتائج تجربة الأشخاص من مجموعات عرقية أخرى.

ووجدت الدراسة أن هناك مخاطر عند كل مستوى من مستويات الشرب المنتظم. وكان الأشخاص ضمن الفئة منخفضة المخاطر أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان بنسبة 10% تقريبًا مقارنةً بأولئك الذين أبلغوا عن شرب الكحول على نحو متقطع فحسب.

وتراوحت نسبة خطر وفاة من يشربون باعتدال، لأي سبب، والوفاة نتيجة السرطان مقارنة بمن يشربون الكحول بشكلٍ متقطع، بين 10 و15%، في حين كان من يفرطون بشرب الكحول أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب السرطان، وأمراض القلب، وأي أمراض أخرى بنسبة 33% تقريبًا مقارنةً بالذين يشربون من حينٍ لآخر.

وقام الباحثون أيضًا بتقييم المشاركين بناءً على المكان الذي يعيشون فيه لأنه يشي بمستوى الدخل، وصحتهم الأساسية، مع تخصيص نقطة واحدة لأي من الحالات الصحية الـ49.

وكانت المخاطر المتزايدة المرتبطة بشرب الخمر أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين أبلغوا أنهم يعانون من انخفاض الدخل وحالات صحية أكثر.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين أبلغوا عن شرب النبيذ في الأغلب، أو شرب الكحول مع وجبات الطعام تمتعوا بمخاطر أقل قليلاً للإصابة بالسرطان والوفاة، رُغم التمتع بمخاطر اجتماعية واقتصادية، وأخرى متعلقة بالصحة، مقارنةً بالذين يشربون في بعض الأحيان.

وقالت مؤلفة الدراسة المساعدة، الدكتورة روزاريو أورتولا، أستاذة مساعدة في الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة بإسبانيا: "ما نعتقده هو أن النبيذ نفسه، أو الشرب مع الوجبات بحد ذاته، قد لا يكون سبب هذا التأثير المفيد، بل عوامل أخرى لا يمكننا السيطرة عليها".