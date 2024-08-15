دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية حالة التأهب لمكافحة انتشار مرض جدري القرود، الذي كانت منظمة الصحة العالمية صنّفته بحالة طوارئ صحية عالمية، غي الأمس.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية بيانًا على حسابها الرسمي عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، جاء فيه، أنه "بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أنّ مرض ’M Pox‘ المعروف سابقا باسم جدري القرود، طارئ صحي عالمي يستدعي القلق، وفي إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بإدارات الحجر الصحي في كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية، قامت وزارة الصحة والسكان بتنشيط الإجراءات الصحية الوقائية المقررة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه التدابير تأتي "في ضوء المتابعة المستمرة للحالة الوبائية للمرض، والمنشورات الدورية ذات الصلة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية، والموانئ البحرية، والمعابر البرية، وتنشيط كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالمرض في منافذ دخول البلاد".