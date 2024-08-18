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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع زوجان من ولاية جورجيا الأمريكية دعوى قضائية ضد نظام الرعاية الصحية، بعد ادعائهما أن الموظفين في أحد مستشفيات أتلانتا فقدوا قطعة من جمجمة الزوج تمت إزالتها مؤقتًا، وكان من المقرر إعادة زرعها لاحقًا، وفقًا للشكوى.

وأُدخِل فرناندو كلاستر إلى مستشفى جامعة إيموري في ميدتاون بأتلانتا في سبتمبر/أيلول من عام 2022، وتم تشخيص إصابته بنزيف داخل الدماغ، حسبما ورد في الدعوى المقدمة في 8 أغسطس/آب إلى محكمة ولاية مقاطعة ديكالب.

وجاء في الشكوى أنّ الأطباء أزالوا جزءًا من جمجمة كلاستر بلغت أبعاده حوالي 4.7 بوصة في 5.9 بوصة (11.9 سنتيمتر في 14.9 سنتيمتر) لتقليل الضغط على الدماغ.

وبعد شفائه من تلك العملية الجراحية، كان من المقرر أن يقوم كلاستر بإعادة زرع شريحة العظم في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن أثناء تحضيره لعملية عملية ترميم الجمجمة (cranioplasty)، أشارت الشكوى إلى أن موظفي المستشفى لم يتمكنوا من التعرف على القطعة العظمية التي تنتمي إلى كلاستر.

وأفادت الشكوى: "عندما ذهب موظفو إيموري لاستعادة القطعة العظمية، كانت هناك العديد من القطع العظمية التي كانت غير كاملة أو ناقصة عندما يتعلق الأمر بمعلومات هوية المرضى، وبالتالي، لم تتمكن إيموري من التأكد ممّا إذا كانت أي منها تنتمي إلى السيد كلاستر".

وفي النهاية، رفع فرناندو كلاستر، وزوجته، ميليندا كلاستر، دعوى قضائية ضد المستشفى وموظفين لم تُذكر أسماؤهم بتهمة الإهمال، زاعمين أن فقدان قطعة العظم أدى إلى "أضرار جسيمة، بما في ذلك الألم، والمعاناة الجسدية، والعاطفية المستمرة، والفواتير الطبية غير الضرورية"، بحسب الشكوى.

وفي النهاية، أخبر موظفو المستشفى فرناندو كلاستر أنّه لا يمكن العثور على القطعة العظمية الخاصة به، وأنه يجب إلغاء الجراحة حتى يتم صنع شريحة اصطناعية.

وأفادت الشكوى أنّه خضع لعملية جراحية لزرع شريحة عظمية اصطناعية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وكان عليه تحمل تكاليفها، وكلفة الوقت الإضافي الذي قضاه في المستشفى.

وذكرت الشكوى: "نتيجة لإهمال (مستشفى) إيموري، أُصيب السيد كلاستر بعد ذلك بعدوى في القطعة الاصطناعية، ما استلزم إجراء عملية جراحية إضافية".

وفي بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى CNN، ذكرت المتحدثة باسم مستشفى إيموري، جانيت كريستنبيري: "تلتزم إيموري للرعاية الصحية بتوفير رعاية عالية الجودة ورحيمة للمرضى، وأولئك الذين نخدمهم في مجتمعاتنا. نحن لا نعلق على الدعاوى القضائية المعلقة".

وتواصلت CNN مع محامٍ يمثل الثنائي طلبًا للتعليق.

وبلغ إجمالي النفقات الطبية للثنائي أكثر من 146,800 دولار، وفقًا للشكوى. وذكرت صحيفة " Atlanta Journal-Constitution reported" أن هذا المبلغ يشمل أكثر من 19 ألف دولار لزراعة القطعة الاصطناعية.

وأُصيب فرناندو كلاستر "بإصابات دائمة"، ولم يتمكن من العمل نتيجة إهمال المستشفى، حسبما جاء في الشكوى.

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعها الثنائي إلى الحصول على تعويض "نتيجة الإصابات والأضرار" المتعلقة بالقطعة العظمية التي فُقِدت، بحسب الشكوى.