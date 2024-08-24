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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استمرار الموجة الصيفية من "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس، على لقاحات "كوفيد-19" المُحدّثة من شركتي "مودرنا" و"فايزر/ بيو إن تيك".

وقالت شركتا "مودرنا" و"فايزر/ بيو إن تيك" إنّ لقاحات "mRNA" المُحدّثة ستكون متاحة بالصيدليات والعيادات، في الأيام المقبلة.

وأوضح الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم وبحوث البيولوجيا في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ببيان: "تفي هذه اللقاحات المحدّثة بالمعايير العلمية الصارمة للوكالة من حيث السلامة والفعالية وجودة التصنيع.. ونظرًا إلى تراجع مناعة السكان من اللقاحات السابقة، فإننا نشجع الأشخاص المؤهلين على تلّقي اللقاح المُحدّث كي ينعموا بحماية أفضل ضد السلالات المتغيّرة والمنتشرة حاليًا".

وبلغت تركيزات فيروس "SARS-CoV-2"، المُسبّب لـ"كوفيد-19"، والتي قيست في مياه الصرف الصحي، مستويات "عالية جدًا" على الصعيد الوطني، وفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

ويمكن لرصد مستويات الفيروس في مياه الصرف الصحي أن يعطي صورة أوضح عن مدى انتشاره على نطاق واسع، مع تراجع الاختبارات وأشكال الرصد الأخرى.

وكشفت مراكز مكافحة الأمراض عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض الشديد، ضمنًا معدلات الاستشفاء والوفاة. لكنّها لم تقترب من المستويات التي شوهدت في السنوات السابقة.

وتُعد السلالة السائدة في الولايات المتحدة حاليًا هي "KP.3.1.1"، ويُقدّر بأنّها تُمثّل 37٪ من الحالات المسجّلة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي شهر يونيو/ حزيران، أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، بأن يتلقى كل شخص يزيد عمره عن 6 أشهر لقاح "كوفيد-19" المحدّث، ولقاح الإنفلونزا لهذا العام.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، الخميس، إن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما فوق مؤهلون لتلّقي لقاح "فايزر" أو "مودرنا" المُحدّث المضاد لـ"كوفيد-19"، بعد مرور شهرين بالحد الأدنى منذ تلقي الجرعة الأخيرة.

ويمكن أن يتلّقى الأشخاص غير المُطعّمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، 3 جرعات من لقاح "فايزر" المُحدّث أو جرعتين من لقاح "مودرنا" المُحدّث.

وفي حال تم تطعيمهم سابقًا، تستطيع هذه الفئة العمرية تلّقي جرعة أو جرعتين من اللقاحات المُحدّثة، اعتمادًا على التوقيت وعدد الجرعات التي تلقوها سابقًا.

وقد يكون بعض الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مؤهلين لجرعات إضافية.