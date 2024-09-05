فيديو يوثق كرة نارية لحظة اصطدام كويكب بالأرض في الفلبين وسط تفاعل

ظاهرة شديدة الندرة.. شاهد مرور مذنب يتوهج باللون الأخضر لم يظهر منذ 50 ألف عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وثق سكان محليون في الفلبين لحظة اختراق كويكب للغلاف الجوي للكرة الأرضية وكيف أضاء السماء في مشهد أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد مركز الفلك الدولي نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "تم مشاهدة اصطدام الكويكب الصغير بالأرض من قبل السكان في الفلبين، حيث بدا على هيئة كرة نارية لامعة. وفيما يلي بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت للحدث قبل دقائق".

وذكر مركز الفلك الدولي في تدوينة منفصلة سابقة، الأربعاء: " بحسب تصريحات وكالة الفضاء الأوروبية في تغريدة لها قبل قليل، الكويكب الصغير (2024 RW1) الذي تم اكتشافه صباح هذا اليوم، هو تاسع كويكب تكتشفه البشرية قبل اصطدامه بالأرض.. ومتابعة له من قبل مرصد الختم الفلكي في أبوظبي فيما يلي صورتان ومقطع فيديو لهذا الكويكب تم التقاطهم عندما مر الكويكب قبل قليل في سماء الإمارات، وذلك قبل اصطدامه بالأرض بساعة واحدة فقط".

ونشر المركز صورا ترصد الكويكب، ذاكرا بتدوينة: "تم التقاط الصور من قبل الراصد محمد عودة ما بين الساعة 15:40 و 15:50 بتوقيت غرينتش".