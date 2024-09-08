هناك زيادة في حالات الأنفلونزا خلال فصل الشتاء هذا.. كيف يمكنك حماية نفسك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الجمعة عن رصد شخص في ولاية ميسوري يُعتَبَر أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور (H5) في الولايات المتحدة دون تعرض معروف لحيوان مريض.

وأفادت مراكز مكافحة الأمراض في بيان: "هذه هي الحالة البشرية الرابعة عشرة لفيروس H5 التي أُبلِغ عنها في الولايات المتحدة خلال عام 2024، والحالة الأولى لفيروس H5 دون تعرض مهني معروف لحيوانات مريضة أو مصابة".

كما أنّ هذه أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور تُكتَشَف من خلال النظام الوطني لمراقبة الإنفلونزا في البلاد، بدلاً من المراقبة المستهدفة لتفشي إنفلونزا الطيور المستمر في الحيوانات.

وهذه الحالة قيد التحقيق من قِبَل وزارة الصحة والخدمات العليا في ولاية ميسوري (MDHSS). وكان الشخص يعاني من حالات طبية كامنة وتم إدخاله إلى المستشفى في 22 أغسطس/آب.

وثبتت إصابة الشخص بالإنفلونزا من النوع "A"، وتم علاجه بأدوية مضادة لفيروسات الإنفلونزا، وقد تعافى الآن في المنزل، وفقًا للوزارة.

وتم إرسال عينة من المريض إلى مراكز مكافحة الأمراض، والتي أكدت أن الحالة هي نوع من أنواع إنفلونزا الطيور.

ويعمل الخبراء على عزل الفيروس وقراءة تسلسله الجيني.

ويأمل العلماء في مكافحة الأمراض في الحصول على المزيد من المعلومات حول الجينات الوراثية للفيروس في الأيام المقبلة، وفقًا لنا قاله متحدث باسم الوكالة.

ومن شأن معرفة التسلسل الجيني إعلام الباحثين بمدى ارتباط الفيروس الذي أصاب هذا المريض بالفيروسات التي تسببت تفشي المرض حاليًا بين الدجاجات، والأبقار، والثدييات الأخرى في الولايات المتحدة.

ولا توجد حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بين الماشية في ولاية ميسوري، ولكن حدث تفشي للفيروس بين الدواجن في الولاية.

وأفادت الوكالة أنّ تقييم مراكز مكافحة الأمراض لمخاطر فيروس " H5N1" بالنسبة لعامة الأشخاص لا يزال منخفضًا.