موجة جديدة لأنفلونزا الطيور تقتل عددًا قياسيًا من الدواجن.. هل يجب على البشر القلق؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت نتائج اختبار جديدة أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الجمعة أنّ فيروس إنفلونزا الطيور يشق طريقه من المزارع إلى مصانع معالجة الألبان.

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجمع واختبار 275 عينة كبيرة من الحليب الخام جُمِعت من مزارع في أربع ولايات أمريكية، خلال الفترة بين 18 و27 أبريل/نيسان. ثبتت فيها إصابة القطعان بفيروس "H5N1"، أو إنفلونزا الطيور.

وكان نصف عدد تلك العينات إيجابيًا عند فحص آثار الإنفلونزا فيه، كما ثبت أنّ ربع عدد العينات الإيجابية كان معديًا.

قال الدكتور دون براتر، القائم بأعمال مدير مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية التابع لإدارة الغذاء والدواء، إنّ عينات الحليب التي اختبرتها الوكالة الأمريكية كانت في طريقها للخضوع للبسترة، ولم تكن ستُوضع على رفوف المتاجر مباشرةً.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أوصت بشكل متكرّر بعدم استهلاك الحليب الخام نتيجة التلوث المحتمل.

أخذ علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحليب الخام غير المصاب من منتجات الألبان وقاموا بخلطه بفيروس "H5N1" الحي، ومن ثم وضع العلماء العينة في آلة تحاكي جميع خطوات البسترة الخاطفة، حيث يتم تسخين الحليب إلى 72 درجة مئوية تقريبًا لمدة 15 ثانية.

شمل اختبارهم عملية تسخين مسبقة كانت مفقودة من الدراسات السابقة التي اختبرت المدة ودرجات الحرارة ذاتها لقتل الفيروس الحي.

في الواقع، أدت الخطوة المتمثلة في التسخين المسبق إلى تحييد جميع الفيروسات المعدية بالكامل.

وتساهم الدراسة الجديدة في تفسير الأبحاث السابقة التي وجدت أن 1 من كل 5 من منتجات الألبان التي يتم سحبها من على أرفف المتاجر تحتوي على أجزاء خاملة من فيروس "H5N1".

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنّها ستقوم بجولةٍ أخرى لأخذ عينات من منتجات الألبان التي تُشترى من متاجر البقالة، بما في ذلك الجبن المصنوع من الحليب الخام، لكنها لم تنشر بعد نتائج الاختبار.