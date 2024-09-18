ترتبط بالسرطان.. ما هي المواد الكيميائية الأبدية وكيف تقلّل من التعرّض لها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عثرت دراسة جديدة صغيرة على شظايا وألياف بلاستيكية دقيقة في أنسجة أنوف الجثث البشرية.

وتم اكتشاف الخيوط والقطع البلاستيكية الدقيقة في البصلة الشمية، وهو جزء الأنف المسؤول عن رصد الروائح، والذي يقع في قاعدة الدماغ.

وكتب مؤلف الدراسة الرئيسي، لويس فرناندو أماتو-لورينسو، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في مجال المواد البلاستيكية الدقيقة في جامعة برلين الحرة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بمجرد وجودها في هذه المنطقة، يمكنها أن تنتقل إلى مناطق أخرى من الدماغ".

وقالت الأستاذة المساعدة في علم الصيدلة والسموم بجامعة "روتجرز" في بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والتي لم تشارك في الدراسة: "لست متفاجئًا حقًا. أعتقد فعلاً أنّ البلاستيك سيكون في كل مكان ننظر إليه في الجسم. وهذه (الدراسة) عبارة عن أدلة إضافية فحسب".

وترى بيتسي باورز، المديرة التنفيذية لتحالف "EPS" الصناعي، وهو اتحاد تجاري لصناعة البوليسترين المُمدّد، أنّه عندما يتعلق الأمر بالدراسات المتعلقة بالبلاستيك وصحة الإنسان، فإنّ "هناك جدلاً داخل المجتمع العلمي حول ما إذا كانت مجموعة الأدلة الحالية تعكس بشكل كافٍ الآثار الواقعية في العالم الحقيقي".

كميات متزايدة من البلاستيك في الجسم

لقد اكتشفت سلسلة من الدراسات الحديثة وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة وجسيمات بلاستيكية نانوية في أنسجة الدماغ البشري، والخصيتين، والقضيب، ودم الإنسان، وأنسجة الرئة، والكبد، والبول، والبراز، وحليب الأم، والمشيمة.

وفي أول تحليل لتوضيح الضرر الذي يلحقه هذا الأمر بصحة الإنسان، وجدت دراسة أُجريت في مارس/آذار أنّ الذين لديهم جسيمات بلاستيكية دقيقة أو جسيمات بلاستيكية نانوية في أنسجة الشريان السباتي كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو الموت لأي سبب على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالأشخاص الذين لا توجد عندهم هذه الجسيمات.

والجسيمات البلاستيكية الدقيقة عبارة عن شظايا بوليميرية يمكن أن يتراوح حجمها من 5 ملليمترات إلى مايكرومتر واحد.

جزيئات صغيرة للغاية

وجدت الدراسة الجديدة، المنشورة الإثنين في مجلة "JAMA Network Open"، وجود مواد بلاستيكية دقيقة في المصابيح الشمية لثمانية من بين 15 جثة، وتراوحت أحجامها من 5.5 مايكرومتر إلى 26.4 مايكرومترات.

وأفاد أماتو-لورينسو أنّ أبعاد المواد البلاستيكية الموجودة في البصيلات الشمية للجثث كانت "أصغر بكثير من أبعاد العديد مقارنةً بتلك الدراسات الأخرى التي حددت وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في الأعضاء البشرية، مثل المشيمة، والكِلى، والكبد، وما إلى ذلك".

كما أنّه أشار إلى أنّ الدراسة لم تكن قادرة على تحديد مصدر التعرض، أو السبب وراء وجود البلاستيك في أنوف بعض المتوفين، بينما لم يتواجد لدى الآخرين.

وشكّلت البولي بروبيلين المادة البلاستيكية السائدة التي تواجدت في البصيلات الشمية للجثث.

وهي من المواد البلاستيكية المُستخدمة على نطاق واسع، وتُعتبر آمنة للاستخدام البشري بشكلٍ عام.

ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت في أبريل/نيسان من عام 2023 أنّ المواد البلاستيكية الدقيقة المصنوعة من مادة البولي بروبيلين تؤدي إلى تفاقم تطور سرطان الثدي على ما يبدو.

الحد من التعرض لهذه المواد

هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل التعرض للفثالات والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في المواد الغذائية، ومنتجات تغليف المواد الغذائية، بحسب بيان سياسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن المضافات الغذائية وصحة الأطفال.

وقال مدير طب الأطفال البيئي في كلية "لانغون هيلث" بجامعة نيويورك، الدكتور ليوناردو تراساندي، في مقابلة سابقة مع CNN، أن تلك الخطوات تشمل "تقليل البصمة البلاستيكية خاصتنا باستخدام حاويات من الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج عندما يكون ذلك ممكنًا".

وقال تراساندي، وهو أيضًا المؤلف الرئيسي لبيان سياسية الأكاديمية أيضًا: "تجنب تسخين الأطعمة أو المشروبات في المايكروويف باستخدام حاويات بلاستيكية، بما في ذلك تركيبات حليب الأطفال، والحليب البشري الذي يتم ضخه، ولا تضع البلاستيك في غسالة الصحون، فقد تتسبب الحرارة في تسرب المواد الكيميائية".

وقلل من استخدام المواد البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة فقط، كما اقترح مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، وهي مجموعة تختص بالدفاع عن البيئة.

وتشمل الاقتراحات الأخرى استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام في متجر البقالة.

ويمكنك أيضًا إحضار كوب السفر الخاص بك إلى المقهى، وجلب أدوات مائدة فضية إلى مكان عملك لاستخدامها أثناء تناول الطعام، والتقليل من استخدام الأكواب والأواني البلاستيكية.