من بينها الكركم.. 6 أطعمة تُساعد في علاج آلام المفاصل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدلًا من تناول المُسكّنات والأدوية الخاصة بتخفيف آلام التهاب المفاصل، يمكن أن يُساعدك اتّباع نظام غذائي صحّي على حلّ مُشكلتك أيضَا.

ما هو التهاب المفاصل؟

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك أكثر من 100 نوع من التهابات المفاصل، وغالبيتها تسبب الألم والتصلب داخل المفصل المُصاب وحوله.

ويؤثر بعض أنواع التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، على الجهاز المناعي وبعض الأعضاء الداخلية للجسم.

عوامل الخطورة

​التقدم في العمر

الجينات والسمات الوراثية

زيادة الوزن والسمنة

العدوى

التدخين

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بأبرز 6 أطعمة طبيعية من شأنها أن تُساعد في علاج آلام المفاصل.

الأسماك، مثل السلمون، و"التراوت"، و"الماكريل"، و"الرنجة"، والأسماك البيضاء، وأسماك الأنشوجة

الخضار مثل البروكلي والكرنب

الكركم

الزبادي

الزنجبيل

الشاي الأخضر

وتُعدّ الأطعمة الغنيّة بدهون أوميغا-3 أيضًا أساسية في نظام الغذاء الصحي، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وتشمل:

بذور الكتان وزيت بذر الكتان

الجوز

السمن والبيض

بعض مكملات زيت السمك

ويجب الحذر من الخلط بين زيت السمك وزيت كبد السمك، إذ يحتوي زيت كبد السمك على فيتامين (أ). ويمكن أن يُسبب فيتامين (أ) آثار جانبية خطيرة عند استهلاكه بكثرة.

وإلى جانب تناول الأطعمة ذات الخصائص المُضادّة للالتهابات، يمكن أيضًا تحسين آلام المفاصل عن طريق تجنب الأطعمة التالية:

السُكرّيات

الحبوب المُكرّرة

الدهون غير الصحيّة

استهلاك كميات كبيرة من أحماض أوميغا 6 الدهنية

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن الدهون الموجودة في بعض منتجات الألبان واللحوم وجلد الدجاج يمكن أن تُساهم أيضًا في تزايد ألم المفاصل.

وبالتالي، تميل الحميات الغذائية، التي تُرّكز على استهلاك النباتات، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، إلى تقليل مستويات الالتهاب.