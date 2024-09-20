حبوب الوجه والرؤوس السوداء: ما هي أسهل طرق علاجها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الرؤوس السوداء عبارة عن بقع صغيرة داكنة اللون تظهر على الجلد، وتنتج عن سدادة صغيرة في فتحة المسام. وتسمى الرؤوس السوداء أيضًا بالكوميدونات المفتوحة.

وتعتبر الرؤوس السوداء أحد أنواع حب الشباب، وغالبًا ما تظهر على الوجه، والصدر، والظهر، وتبدو سوداء على سطح الجلد لأن الهواء يغير لون الزهم، وليس لأنها متسخة.

ما هي أفضل طرق علاج حب الشباب والرؤوس السوداء؟

يشير موقع "betterhealth" الأسترالي إلى وجود طرق عدة لمعالجة مشكلة حب الشباب والرؤوس السوداء، تختلف كل منها بحسب حدة هذه المشكلة:

تنظيف البشرة: يمكن لاستخدام الغسول المصمم خصيصًا للبشرة المعرضة لظهور الحبوب أن يساعد في تجنب ظهورها. كما يجب غسل البشرة المصابة مرتين يوميًا وإبقاء الشعر نظيفًا وبعيدًا عن الوجه والرقبة، لأن الزيت الموجود في الشعر قد يؤدي إلى تفاقم الحبوب.

اختيار مستحضرات المكياج المناسبة: من الأفضل اختيار المنتجات ذات الأساس المائي والخالية من الزيوت لتجنب زيادة الحبوب من خلال سد المسام بالزيوت أو البودرة. كما يجب إزالة المكياج جيداً قبل النوم.

عدم الضغط على البثور: يمكن أن يتسبب نزع البثور والضغط عليها بتفاقمها وتندبها.

اعتماد نظام غذائي صحي: تشير بعض الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي قد يساعد بعض الأشخاص المصابين بالحبوب في تجنب تفاقم حالتهم.

معالجة الحبوب بأدوية لا تتطلب وصفة طبية: يمكن شراء بعض العلاجات من دون وصفة طبية من الصيدليات. تعمل هذه العلاجات على تنظيف الجلد وتجفيف الزيت الزائد.

استشارة الطبيب المختص واللجوء لعلاج طبي: يمكن للطبيب المختص تقييم حالة حب الشباب ونوعها وما إذا كانت مشكلة رؤوس سوداء أو غيرها من مشاكل البشرة، وتحديد ما إذا كان هناك أي ندبات، ووصف العلاجات المناسبة.