أسلوب أكل مدعوم علميًا.. إليك أفضل نظام غذائي لعام 2024

نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

حصلت على لقب أفضل حمية لعام 2023 .. كيف يمكن لحمية البحر الأبيض المتوسط أن تؤثر على فرص إصابتك بسرطان الثدي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للعام السابع على التوالي، حاز أسلوب الأكل المتوسطي على لقب أفضل نظام غذائي عمومًا، وفقًا لتصنيفات 2024 التي أعلنتها منصة U.S. News & World Report الأربعاء.

وأفاد التقرير أنّ حمية البحر الأبيض المتوسط ​​احتلت المرتبة الأولى أيضًا في الفئات التالية: أسهل نظام غذائية لاتباعه، وأفضل نظام غذائي مناسب للأسرة، وأفضل نظام غذائي للأكل الصحي، وأفضل نظام غذائي لمرض السكري، والعظام، والمفاصل، والقلب.

وفاز نظام DASH الغذائي (وهي أساليب تغذوية لوقف ارتفاع ضغط الدم) بالمركز الثاني كأفضل نظام غذائي، بينما حصل نظام MIND الغذائي (تدخل DASH المتوسطي لتأخير التنكس العصبي) على المركز الثالث في القائمة المكونة من 30 نظامًا غذائيًا.

وتعتمد أفضل 3 أنظمة غذائية على النباتات، وتركز على الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والبذور.

وقيّمت لجنة الجائزة، المكونة من 43 خبير تغذية، النظام الغذائي النباتي لأول مرة، والذي حصل على المركز الثالث كأفضل نظام يعتمد على النباتات.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، قالت كبيرة محرري الصحة في U.S. News، شانلي تشين: "عالم الحميات والتغذية قد يكون مركبًا، ومليئًا بالمعلومات الخاطئة، والادعاءات الصحية غير الدقيقة".

لذلك أضافت مديرة تحرير الصحة في U.S. News & World Report، جريتيل شويلر: "لهذا السبب تقوم U.S. News بالعمل بالنيابة عن مستخدميها، حيث تجمع مدخلات من خبراء الطب والتغذية المعترف بهم على المستوى الوطني لتحديد الأنظمة الغذائية الرائدة عندما يأتي الأمر للتكامل الغذائي، وسهولة المتابعة، وتعزيز نمط حياة صحي على المدى الطويل".

ماذا يعني أسلوب الأكل المتوسطي؟

ووجدت الدراسات أنّ النظام الغذائي المتوسطي ​​يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري، وارتفاع الكوليسترول، والخرف، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، وسرطان الثدي.

كما رُبِطَت خطة الوجبات، وهي عبارة عن أسلوب لتناول الطعام أكثر من كونها نظامًا غذائيًا مُقيدًا، بعظام أقوى، وقلب أكثر صحة، وحياة أطول.

ويتميز النظام الغذائي بطهي وجبات نباتية بسيطة، فتركز غالبية كل وجبة على الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والبذور، مع بعض المكسرات، مع التركيز الشديد على زيت الزيتون البكر.

ويشهد أسلوب تناول الطعام هذا ندرة استهلاك دهون غير زيت الزيتون.

وتُستَخدَم اللحوم الحمراء باعتدال، ولإضافة نكهة للطبق فحسب عادةً، كما أنّها تشجع على استهلاك الأسماك الغنية بأحماض "أوميغا 3".

وتُعتَبَر التفاعلات الاجتماعية أثناء الوجبات وممارسة الرياضة الركيزة الأساسية لأسلوب تناول الطعام المتوسطي.

الحميات الموجودة في أسفل القائمة

وشغل النظام الغذائي غير المطبوخ (raw food diet)، الذي يوصي بتناول أطعمة لم يتم "طهيها، أو معالجتها، أو تسخينها بالمايكرويف، أو تعريضها للإشعاع، أو الهندسة الوراثية، أو المبيدات الحشرية، أو مبيدات الأعشاب" المركز الأخير في القائمة.

وبينما تبدو هذه السمات صحية، إلا أن النظام الغذائي مُقيِّد بشكلٍ مفرط من الناحية التغذوية، وقد يكون غير آمن لبعض الأشخاص، وفقًا لمنصة U.S. News & World Report.

وفي الواقع، يسمح طهي بعض الأطعمة "بالمزيد من التنوع، ويعزّز تناول البروتين، والمواد المغذية الأساسية الأخرى"، بحسب أخصائية الطب الباطني، ومديرة عيادة مركز "بارنارد" الطبي في واشنطن، الدكتورة فانيتا رحمان.

وجاء نظام "كيتو" الغذائي الشهير في المرتبة الـ 25 في التصنيف العام، ولكنه احتل المركز الأول في فئة أفضل حمية لفقدان الوزن السريع، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك، يرى الخبراء أنّ النظام الغذائي، الذي يدعو إلى الحد من الكربوهيدرات، مُقيِّد للغاية بحيث لا يمكن اتباعه لفترةٍ طويلة.

ووجدت مراجعة لدراسات عام 2023 مخاوف من أن يؤدي اتباع حمية "كيتو" لأكثر من عامين إلى التدهور الإدراكي، والنقص الغذائي، إضافةً للإصابة بحصوات الكِلى، وأمراض القلب، وفقدان العضلات.