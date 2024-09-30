تسلسل الحمض النووي لجبن يعود لـ3600 سنة.. ماذا كشف؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تسلسل الحمض النووي لجبن يعود لـ3600 سنة.. ماذا كشف؟ - CNN Arabic

تسلسل الحمض النووي لجبن يعود لـ3600 سنة.. ماذا كشف؟

علوم وصحة
نشر
8 دقائق قراءة
تسلسل الحمض النووي لجبن يعود لـ3600 سنة.. ماذا كشف؟
تظهر مومياء من مقبرة شياوهي في حوض تاريم الصحراوي في منطقة شينجيانغ الصينية، وجبن الكفير متناثرًا حول الرقبة.Credit: Wenying Li

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُثر على بقايا قطعة من الجبن تعود إلى العصر البرونزي في مقابر شمال غرب الصين، دُفن سكانها ونُثرت قطعًا من الجبن على رؤوسهم وأعناقهم، ربما كوجبة خفيفة تم تخصيصها للحياة الآخرة.

بعد مرور عقد على اكتشاف منتجات الألبان على بقايا رفات سليمة بشكل لافت للنظر، محنطة بسبب الظروف القاحلة في صحراء تاكلامكان، استخرج العلماء الحمض النووي من الجبن الذي يبلغ عمره 3600 عام، ويُعتبر الأقدم في السجل الأثري.

كشف التحليل كيف صنع شعب شياوهي الجبن، وأظهر الطريقة التي استغل بها البشر الميكروبات لتحسين طعامهم، وكيف يمكن استخدام الميكروبات لتتبع التأثيرات الثقافية عبر العصور.

قد يهمك أيضاً

تحليل الحمض النووي يكشف عن مصدر "الموت الأسود"

وقالت كريستينا وارينر، الأستاذة المساعدة في العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد، غير المشاركة في الدراسة، إن النتائج التي نشرت في مجلة Cell الأربعاء، تفتح "أفقًا جديدًا في دراسات الحمض النووي القديم مع هذا النوع من الأبحاث التي لم يكن يمكن تصوّره حتى قبل عقد من الزمن".

وتابعت: "لا يُعرف سوى القليل عن مجموعة متنوعة من الميكروبات التي استخدمها الناس في الماضي لإنتاج الأطعمة الأكثر شهرة اليوم، مثل الخبز، والجبن، والجعة، والنبيذ".

تمكن فريق بقيادة عالمة الحفريات الصينية كياومي فو من تحديد الحمض النووي للماعز والأبقار في عينات الجبن. كما تمكن الباحثون من إجراء تسلسل للحمض النووي للميكروبات الموجودة في الجبن، مما أكد أنه الكفير، وهو نوع من الجبن لا يزال يُصنع ويُؤكل على نطاق واسع حتى اليوم.

وقالت فو التي تشغل منصب مديرة مختبر الحمض النووي القديم في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في بكين: "يتم إنتاج الأطعمة المخمرة اليوم بشكل كبير من خلال استخدام عدد قليل فقط من سلالات البكتيريا والخميرة التجارية المزروعة في المختبر".

جبن عمره 3600 سنة
استعاد الباحثون الحمض النووي للحيوانات والميكروبات من جبن الكفير المكتشف في مومياوات حوض تريم. Credit: Yimin Yang

كيف صنع شعب صحراوي غامض الكفير؟

تم العثور على مئات الأفراد المحنطين في تسعينيات القرن العشرين داخل ما يُعرف بمقبرة شياوهي في حوض تاريم، وهي منطقة صحراوية غير مضيافة تقع في مقاطعة شينجيانغ الصينية. وتم الحفاظ عليها بشكل طبيعي بواسطة هواء الصحراء الجاف، ويمكن تمييز ملامح وجوه الجثث ولون الشعر بوضوح، رغم أنّ عمرها يصل إلى 4000 عام.

لطالما حيّرت مومياوات حوض تاريم، المدفونة بملابس مسننة ومنسوجة في قبور على شكل قوارب غير مألوفة علماء الآثار، كما حيّرهم أيضًا تنوّع التأثيرات الثقافية. ورغم الانتماء إلى مجموعة معزولة وراثيًا، إلا أنّ الأفراد تبنوا مع ذلك أفكارًا وتقنيات جديدة، وفقًا لدراسة أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وتوصل البحث الجديد إلى أن شعب شياوهي لم يخلط أنواع حليب حيوانات مختلفة عند صنع الكفير، وهي ممارسة شائعة في صناعة الجبن التقليدية في الشرق الأوسط واليونان، رغم أن السبب ليس واضحًا.

قد يهمك أيضاً

الكشف عن تسلسل أول خريطة للجينات البشرية المشفرة.. كيف فعلها العلماء؟

ورأى تايلور هيرميس، الأستاذ المساعد بقسم الأنثروبولوجيا في جامعة أركنساس، غير المشارك في البحث أن "شعب شياوهي كان يصنع الجبن بالطريقة ذاتها التي يصنع بها المنتجون التقليديون جبن الكفير اليوم، أي باستخدام حبيبات الكفير المصنعة مسبقًا".

وقال هيرميس، "هذا ما يجعل الدراسة مهمة للغاية، إذ يمكننا أن نرى كيف تم نقل هذه السلع الميكروبية وانتشرت في جميع أنحاء آسيا".

تطور البكتيريا الحيوية

اكتشف فريق فو أنّ عينات الجبن الثلاثة المأخوذة من القبور تحتوي على أنواع بكتيرية وفطرية، ضمنًا Lactobacillus kefiranofaciens و Pichia kudriavzevii، والتي تُوجد بشكل شائع في حبيبات الكفير الحالية. والحبوب عبارة عن مزيج من البكتيريا الحيوية، والخميرة التي تخمر الحليب للحصول على جبن الكفير.

كما قامت فو وزملاؤها بسلسلة الجينات البكتيرية في جبن الكفير القديم، ما كشف عن رؤى حول كيفية تطور البكتيريا الحيوية على مدى 3600 عام الماضية.

اليوم، هناك مجموعتان رئيسيتان من بكتيريا Lactobacillus، واحدة نشأت في روسيا وأخرى في التيبت، بحسب الدراسة. يتم استخدام النوع الروسي على نطاق واسع عالميًا، ضمنًا الولايات المتحدة، واليابان، والدول الأوروبية، لصنع الزبادي والجبن.

عندما قارنت فو وزملاؤها Lactobacillus kefiranofaciens من جبن الكفير القديم مع الأنواع الحديثة، وجدوا أنها وثيقة الصلة بمجموعة أقل شيوعًا من Lactobacillus نشأت في التيبت.

قد يهمك أيضاً

الكشف عن أقدم تسلسل حمض نووي في العالم مأخوذ من ماموث عاش منذ أكثر من مليون سنة

ولفتت فو إلى أن أصول البكتيريا تتحدّى الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الكفير بدأ فقط في منطقة جبال القوقاز.

وأفادت فو في بيان: "هذه دراسة غير مسبوقة، تسمح لنا بمراقبة كيفية تطور البكتيريا على مدى الـ3000 سنة الماضية. ومن خلال فحص منتجات الألبان، اكتسبنا صورة أوضح للحياة البشرية القديمة وتفاعلاتها مع العالم. وهذه ليست سوى البداية".

وقال هيرميس إنّ ما يثير الدهشة أنّ الجبن لم ينجُ فحسب، بل كان يمكن إجراء تسلسل الحمض النووي من المواد الغذائية. 

وأضاف: "تحليل الحمض النووي القديم، خصوصًا على الميكروبات، محفوف بالمشاكل التقنية التي تنبع في الغالب من التلوث بالبكتيريا الحديثة".

متى بدأت صناعة الجبن حقًا؟

وعلّقت وارينر إنه لم يكن مستغربًا أن يقوم شعب شياوهي بتخمير الجبن. جعلت هذه العملية الحليب أكثر قابلية للهضم، حيث تنتج الميكروبات حمض اللاكتيك الذي يتسبّب بتخثر الحليب وتشكيل أساس الجبن.

وأوضحت: "في غياب التبريد، من المستحيل تخزين الحليب لأكثر من بضع ساعات مع بدء التخمير التلقائي، لذلك ربما لم يكن هناك وقت أبدًا فتمّ استخدام الحليب ومنتجات الألبان من دون تخمير".

وأضافت: "مع ذلك، أصبح الناس بمرور الوقت أفضل في التحكم بعملية التخمير، واختيار الميكروبات المحددة التي تنتج التأثيرات المرغوبة أكثر في إنتاج الألبان".

ولفتت وارينر إلى أنه في حين يُعتبر منتج الألبان الموجود مع المومياوات أقدم جبن سليم في السجل الأثري، فإنّ أدلة أخرى مثل البروتينات الحيوانية في حصى الأسنان البشرية وبقايا الحليب على الفخار تشير إلى أن صناعة الجبن نشأت في وقت أبكر بكثير، ربما منذ أكثر من 9000 عام، في الأناضول أو بلاد الشام.

قد يهمك أيضاً

منح السويدي سفانتي بابو جائزة نوبل للطب بعد إجراء تسلسل لجينوم إنسان نياندرتال الأول

ومن جهته، وجد ويليام تايلور، الأستاذ المساعد بعلم الأنثروبولوجيا في جامعة كولورادو بولدر، وأمين قسم الآثار في متحف التاريخ الطبيعي بالجامعة، أنّ التحليل الجينومي الذي أجراه الفريق كان رائدًا حقًا.

وقال تايلور، غير المشارك في البحث: "من المدهش أن نرى مدى تعقيد المنتجات التي كان الناس يصنعونها، والتي لا يتم حفظها عادةً في السجل الأثري".

وأشار إلى أن "هذه النتائج المذهلة تُظهر لنا أنّ الجبن ومنتجات الألبان الأخرى كانت في الواقع الأساس لأسلوب حياة كاملة ستظل مهمة لآلاف السنين، ولا تزال تشكل جزءًا كبيرًا من الحياة اليوم".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.