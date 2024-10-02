5 طرق للتخلص من حشرات بق الفراش..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر حشرات بق الفراش مشكلة شائعة منذ زمن، حيث تتغذى على الدم، وتسبب لدغات مثيرة للحكة، وتهيج البشرة.

وتصف كل من وكالة حماية البيئة في أمريكا (EPA)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA) حشرات بق الفراش، بأنها من آفات الصحة العامة.

ويعتقد الخبراء أن الزيادة الأخيرة بحشرات بق الفراش في الولايات المتحدة قد تكون بسبب كثرة السفر، ونقص المعرفة حول طرق منع الإصابة، ومقاومة المبيدات الحشرية،.

وقد يكون من الصعب العثور على حشرات بق الفراش والتعرف إليها، نظرًا لصغر حجمها وعادتها في البقاء مخفية.

البحث عن حشرات بق الفراش

تُعتبر الطريقة الأكثر دقة لتحديد الإصابة المحتملة بهذه الحشرات، عبر البحث عن بق الفراش عند التنظيف أو تغيير الفراش أو بعد الابتعاد عن المنزل لفترة طويلة. وأشار موقع وكالة حماية البيئة في أمريكا، إلى ضرورة البحث عن:

بقع صدئة أو حمراء على ملاءات السرير أو الفراش بسبب سحق بق الفراش .

بقع داكنة صغيرة جداً، وهي عبارة عن براز بق الفراش .

البيض وقشور البيض، وهي صغيرة الحجم تبلغ حوالي 1 ملم، وذات قشرة صفراء شاحبة تتساقط من البق عندما تكبر .

بق الفراش الحي.

التخلص من البق بأساليب منزلية

وبهدف التمكنّ من التخلص من حشرات بق الفراش من دون اللجوء إلى متخصصين في المجال، على كل فرد في المنزل التعاون والقيام بدوره وذلك من خلال: