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فوائد الفول السوداني..ما هي أبرز المعادن والفيتامينات التي يحتويها؟

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي الفول السوداني؟ إذا قد يهمك معرفة فوائده العديدة وتأثيراته الإيجابية على صحة الإنسان.

يُستخدم الفول السوداني، وهو نوع من البقوليات، في مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الكعك، والحلويات، والوجبات الخفيفة، والصلصات. كما يتناوله بعض الأشخاص عادة على هيئة الفول السوداني الخام، أو المُحمّص، أو زبدة الفول السوداني.

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أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن أهميّته تكمن فيما يلي:

  • يحتوي على البروتينات والألياف: يساعد الفول السوداني على الشعور بسرعة بالشبع وإنقاص الوزن.
  • التحكّم بالأمراض: أظهرت الدراسات بأن تناول الفول السوداني خمسة مرات بالأسبوع يُقلّل من أمراض القلب، والسكري، وأمراض المرارة، وسرطان القولون، والمستقيم.
  • يدخل الفول السوداني وزبدة الفول السوداني في نظام "داش" الغذائي الذي يساعد على خفض ضغط الدم
  • مضادّ للشيخوخة

يحتوي الفول السوداني على العديد من الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" بأمريكا.

ويوفر 100 غرام من الفول السوداني ما يصل إلى 75٪ من الكمية الموصى بها يوميًا من "النياسين"، و60٪ من الكمية الموصى بها يوميًا من حمض الفوليك، و53٪ من الكمية الموصى بها يوميًا من "الثيامين"، و10٪ من الكمية الموصى بها يوميًا من "الريبوفلافين"، و35٪ من الكمية الموصى بها يوميًا من "حمض البانتوثنيك"، و27٪ من الكمية الموصى بها يوميًا من "البيريدوكسين"، و55.5٪ من الكمية الموصى بها يوميًا من فيتامين "هـ".

كما يشمل أيضًا المعادن التالية:

  • النحاس 

يُساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وتحفيز إطلاق الحديد لتكوين "الهيموجلوبين"، وهي مادة تحمل الأكسجين لأعضاء الجسم. 

  • المنغنيز

يُعتبر مفيدًا لصحة العظام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا. 

  • الحديد 

يُعزز الحديد من الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكفاءة نقل الأكسجين إلى أعضاء أخرى في الجسم.

  • الفوسفور 

الفوسفور ضروري لنمو العظام وقوتها، خاصة أثناء طفرات النمو أو عند التعافي من الكسور.

  • المغنيسوم

يساعد المغنيسيوم القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

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في المقابل، يمكن أن يُسبب تناول الفول السوداني حساسية شديدة لدى بعض الأشخاص، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

تشمل أبرز الأعراض:

  • رد فعل تحسسي على الجلد مثل الطفح، أو الاحمرار، أو التورّم 
  • حكّة أو وخز في الفم والحلق أو حولهما 
  • مشكلات الهضم مثل الإسهال، أو تقلصات المعدة، أو الغثيان، أو القيء 
  • ضيق في الحلق 
  • ضيق النفس أو الصفير 
  • سيلان الأنف

ونشرت وزارة الصحة السعودية قائمة بأبرز الأطعمة التي يجب أن يتجنبها المصابون بحساسية الفول السوداني، ومن بينها:

  • البقوليات: أظهرت بعض الدراسات أن القليل من المصابين بحساسية الفول السوداني يعانون من حساسية تجاه البقوليات الأخرى.
  • الترمس: هو نوع من البقوليات، ويجب على المصابين بحساسية الفول السوداني الحذر منه.
  • بذور السمسم: أظهرت دراسة بأن الأطفال المصابين بحساسية الفول السوداني لديهم أيضًا حساسية من السمسم.

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