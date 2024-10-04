حمض الفوليك..ما أهميته للمرأة الحامل وكيف يحافظ على صحة الجنين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر حمض الفوليك أحد أشكال فيتامين ب الذي يحتاجه الجسم، وهو مهم بشكل خاص للنساء قبل فترة الحمل وخلالها.

يحمي حمض الفوليك الجنين من العيوب الخلقية الخطيرة، ويتوفر في الفيتامينات والأطعمة المدعمة، مثل الخبز، والمعكرونة، والحبوب، ويتواجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الخضار الورقية الخضراء، والبرتقال، والفاصوليا.

وأشار موقع "Womenshealth.org" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى أن الجميع يحتاج إلى حمض الفوليك ليكون بصحة جيدة، ولكن الفيتامين مهم بشكل خاص للنساء:

قبل فترة الحمل وخلالها: يحمي حمض الفوليك الجنين والأطفال من العيوب الخلقية الخطيرة التي تُسمى عيوب الأنبوب العصبي. تحدث هذه العيوب الخلقية في الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، وغالبًا قبل أن تعرف المرأة أنها حامل. وقد يساعد حمض الفوليك في تجنب أنواع أخرى من العيوب الخلقية أيضاً، وفقدان الحمل المبكر، أو الإجهاض. ونظرًا لأن حوالي نصف حالات الحمل في الولايات المتحدة تكون غير مخطط لها بحسب ما جاء على الموقع المذكور، يوصي الخبراء جميع النساء بالحصول على ما يكفي من حمض الفوليك حتى إذا لم يردن محاولة الحمل.

الحفاظ على صحة الدم من خلال مساعدة خلايا الدم الحمراء على التكونّ والنمو: يتسبب عدم الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك بفقر الدم الذي يكون أكثر شيوعًا عند النساء في سن الإنجاب منه عند الرجال.

يمكن الحصول على حمض الفوليك بطريقتين:

الأطعمة: يتواجد حمض الفوليك بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، بما في ذلك السبانخ، والمكسرات، والفاصوليا، كما في الأطعمة المدعمة مثل الخبز، والمعكرونة، والحبوب. الفيتامينات: تحتوي غالبية الفيتامينات المتعددة التي تباع في الولايات المتحدة على 400 ميكروغرام، أو 100% من القيمة اليومية لحمض الفوليك.

وتجدر الإشارة إلى أن حمض الفوليك يُضاف إلى الأطعمة المكرّرة أو المعالجة وليس إلى الحبوب الكاملة. وتضم لائحة الأطعمة الغنية به: