Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."الكروم".. مستنشق الشباب الجديد.. ماذا نعرف عنه وما رأي الخبراء بهذا الاتجاه؟ - CNN Arabic

"الكروم".. مستنشق الشباب الجديد.. ماذا نعرف عنه وما رأي الخبراء بهذا الاتجاه؟

علوم وصحة
نشر
8 دقائق قراءة
gettyimages-927038854.jpg
يعد طلاء الأظافر أحد المنتجات العديدة التي يتم إساءة استخدامها في "الكروم"، وهي ممارسة للحصول على النشوة عبر استنشاق الهيدروكربونات.Credit: AndreyCherkasov/iStockphoto/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالنسبة للجيل الأصغر سنًّا، فإنّ "الكروم" هو المستنشق الجديد.

ووصّف الدكتور أنتوني بيزون، أستاذ طب الطوارئ ورئيس قسم السموم الطبية بكلية الطب في جامعة بيتسبرغ، هذه الممارسة بالخطيرة. فهي وسيلة للوصول للنشوة من خلال استنشاق الهيدروكربونات عبر إساءة استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات القانونية، التي تشمل: 

  • أقلام التحديد الدائمة، 
  • بخاخ مزيلات رائحة العرق، 
  • طلاء الأظافر، 
  • الطلاء المعدني، 
  • منظف الكمبيوتر، 
  • منظف المكربن (الكاربراتير)، ​​
  • مخففات الطلاء والبنزين، 
  • ورذاذ الشعر.

وقال بيزون إنّ المصطلح مستقى من التأثير اللاحق لاستنشاق الدهانات المعدنية التي يتم رشّها على قطعة قماش، والتي تترك بقايا من الكروم أو المعدن على الوجه.

وأوضحت الدكتورة بيتي تشوي، طبيبة الأطفال ومؤلفة كتاب "Human Body Learning Lab: Take An Inside Tour of How Your Anatomy Works"، إنّ الأشكال الشائعة للكروم تتضمن الاستنشاق عبر الأنف أو الفم مباشرة من الحاوية، أو من قطعة قماش، أو كيس بلاستيكي مشبع بالمنتج المختار.

وأشارت تشوي في حديثها مع CNN: "استنشق الناس الأبخرة لقرون. وبحسب المسح الوطني حول تعاطي المخدرات والصحة لعام 2020، بلغ تعاطي المواد المستنشقة ذروته في تسعينيات القرن الماضي، وسجل ميلًا إلى التراجع في العقدين الماضيين. لكن في السنوات الأخيرة، شهدنا مجددًا ارتفاعًا بمعدلات التجريب بين المراهقين".

وأفادت إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية في الولايات المتحدة أن عدد المراهقين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، والذين يستخدمون المواد المستنشقة، انخفض من 684 ألف في عام 2015 إلى 554 ألف في عام 2022. 

لكن وفق إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية، استخدم الشباب الصغار المواد المستنشقة خلال السنوات العديدة الماضية، أكثر من أي مجموعة أخرى تفوق أعمارها 12 عامًا، وتتزايد الأعداد مرة أخرى لتصل إلى 564 ألف بالحد الأدنى في عام 2023.

ولفت بيزون إلى أنه "غالبًا ما يكون هناك مكوّن نفسي كامن لدى هؤلاء الأطفال الذين يبحثون فقط عن الاسترخاء أو العلاج الذاتي". كما شهدنا ارتفاعًا في معدلات القلق، والاكتئاب، ومشاكل المزاج الأخرى بين الشباب.

دور منصات التواصل الاجتماعي 

وقال الخبراء إن هناك أيضًا انتشارًا واسع النطاق للمحتوى المتعلّق باستنشاق المواد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

قد يهمك أيضاً

نصيحة طبيب نفسي: كيف تتحدث مع أطفالك عن وسائل التواصل الاجتماعي وتعاطي المخدرات؟

وأشارت تشوي إلى أنّ بعض مستخدمي تيك توك كانوا ينشرون مقاطع فيديو تحت مصطلح "WhipTok"، على سبيل المثال، الذي يلعب على مصطلح "whippets" للإشارة إلى الممارسة العامة لاستنشاق المواد، ضمنًا أكسيد النيتروز.

 لكن تيك توك يحاول الآن منع المستخدمين من مشاهدة أي محتوى يحمل هذا الوسم، عبر توجيههم إلى خطوط المساعدة والموارد المتعلقة بآثار إساءة استخدام المواد.

ولفتت إلى أنّ "معظم هذه المنتجات يسهل العثور عليها في المنازل، ورخيصة الثمن للشراء من المتاجر. (الكروم) يمكن أن يصبح إدمانًا عندما تتكرّر ممارسته".

مخاطر الكروم وعلامات الإدمان

قال بعض المراهقين لتشوي إنهم يعتقدون أنّ الاستنشاق، أو الكروم، ليس بالأمر الكبير مقارنة بالمخدرات الأخرى، لأنّ المنتجات التي يسيئون استخدامها متاحة قانونيًا (لكن للأغراض المقصودة والمشروعة) وتستخدم عادة في الأنشطة اليومية. حاولت العديد من الهيئات التشريعية في الولايات تقييد بيع هذه المنتجات للقصر.

لكن هناك مخاطر جدية من إساءة استخدام هذه المنتجات على المديين القصير والطويل، وفي بعض الأحيان، بحسب بيزون، "يرجح أن يكون الأطفال الذين يستنشقون هذه المادة عرضة لخطر البحث عن عقاقير أكثر قوة".

قد يهمك أيضاً

دراسة: فجوة كبيرة بين الدعم العاطفي الذي يشعر به المراهقون واعتقاد الأهل

وقالت تشوي إن التأثيرات قصيرة المدى قد تكون فورية وتستمر لبضع ساعات، شبيهة بتلك الناجمة عن التسمم بالكحول، وهي مزيج من: 

  • النشوة،
  •  والدوار، 
  • والحماقات، 
  • والكلام غير الواضح، 
  • أو التخلي عن الضوابط. 

كما قال بيزون إن الأعراض الممكنة الأخرى هي: 

  • الغثيان، 
  • والقيء، 
  • ومشاكل القلب، 
  • والنوبات، 
  • وضعف العضلات، 
  • والنعاس، 
  • أو صعوبة التنفس. 

وقال الخبراء إنّ عواقب تكرار "الكروم" قد تشمل: 

  • ضعف الأداء في المدرسة، 
  • أو اختلال وظائف الكلى أو الكبد، 
  • أو اضطرابات الشوارد، 
  • أو اعتلال الأعصاب، أو الإدمان، 
  • أو تلف الدماغ أو القلب، 
  • أو مشاكل الذاكرة والتركيز، 
  • أو القرحة، 
  • أو نزيف الأنف، 
  • أو اضطرابات الصحة العقلية، 
  • أو تغيرات المزاج مثل اللامبالاة 
  • أو جنون العظمة 
  • أو الانفعال.

ورأى الخبراء إنّ تعاطي الكروم قد يكون قاتلًا أيضًا، وأنّ الكمية والتكرار اللازمان لحدوث هذه النتيجة غير متوقعين. 

ولفتت تشوي إلى أنّ مستويات المخاطر قد تعتمد أيضًا على المنتج المستخدم والصحة الشخصية، والطرق المستخدمة، مثل عندما يتسبّب التغليف بالاختناق.

ولا يُعرف بشكل قاطع عدد الشباب الذين يموتون من استخدام المواد المستنشقة سنويا. 

مؤشرات حول الكروم لدى الأطفال

قد يكون منع الأطفال من التعرض للكروم أمرًا صعبًا، لأنّ العناصر المستخدمة غالبًا ما تكون منزلية أو هوايات. لكن بيزون ينصح بالتخلص من أي منتجات لا تحتاجها، أو لا تستخدمها كثيرًا، أو وضعها في مكان مغلق.

قد يهمك أيضاً

دراسة: التمارين الرياضية قد تساعد على التخلص من الإدمان على المخدرات

بالإضافة إلى تأثيرات الكروم المذكورة أعلاه، قالت تشوي إن العلامات الأخرى التي تشير إلى انخراط الطفل في هذه الممارسة تشمل: 

  • نزيف الأنف المتكرر، 
  • أو القروح في الفم أو الأنف أو حولهما، الناجمة ربما عن تآكل بطانة تلك الأجزاء بسبب المواد الكيميائية،
  • تدهور الأداء المدرسي، 
  • أو انخفاض الاهتمام بالأنشطة. 

ورأت تشوي أنّ "أفضل طريقة للتعامل مع الكروم إسوة بالمخاطر الأخرى، تتمثّل بإجراء محادثة مستمرة". يمكن أن يبدو التعامل مع طفلك كتعليقات مثل "دعنا نغلق هذه الأقلام لأن الأبخرة القوية يمكن أن تسبب لك صداعًا"، أو "هؤلاء الرسامون يرتدون أقنعة N95 لأن استنشاق طلاء الرش أمر خطير".

في الأحاديث الأكثر رسمية، ابدأ دومًا بالتعاطف، واطرح أسئلة مفتوحة، واستمع إلى أطفالك من دون مقاطعة، أو إهانتهم، أو القفز إلى استنتاجات. قل إنك تفهم أن طلاء الكروم قد لا يبدو أمرًا خطيرًا عندما يقوم أصدقاؤهم أو الأشخاص عبر الإنترنت بذلك، لكن الناس يجربون الأشياء أحيانًا بدافع الفضول، وهو أكثر خطورة ممّا قد يبدو.

ونصحت تشوي بالقول لهم إنّه "يمكن أن يفسد دماغك، وقلبك، وأعضاء أخرى بشكل دائم. حتى أنّ بعض الأطفال ماتوا في المرة الأولى. أحبك وأريد التأكد من أنك تعرف الحقائق. ومن واجبي مساعدتك على اتخاذ قرارات آمنة بشأن جسدك".

يمكن المحاولة أيضًا للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام التطبيقات التي تساعدك على مراقبة ما يشاهده طفلك عبر الإنترنت،  بحسب بيزون.

وقال الخبراء إنّ الارتباك، والخدر، والنعاس، والهلوسة، والإغماء، والنوبات، هي علامات شائعة لجرعة زائدة من الكروم، والتي يجب عليك عندها الحصول على المساعدة فورًا.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.