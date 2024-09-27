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استنشاق الأطفال لـ"غاز الضحك" من أجل النشوة.. هذا ما على الأهل معرفته؟

علوم وصحة
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Credit: From Walmart

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى بعض الشباب إلى الحصول على نشوة سريعة عبر إساءة استخدام غاز الضحك. وتبدّى ذلك على شكل أكسيد النيتروز في المنتجات التي تبيعها شركة "Galaxy Gas".

هذه المنتجات عبارة عن أجهزة شحن الكريمة المخفوقة التي تنتجها الشركة، ومقرّها أتلانتا،  والمخصصة فقط لاستخدامات الطهي، بما في ذلك صناعة القهوة الباردة، والحلويات، والصلصات، وغيرها. 

وبحسب الشركة فإنّ شاحن الكريمة المخفوقة عبارة عن خرطوشة من الفولاذ المقاوم للصدأ مملوءة بأكسيد النيتروز، التي عند توزيعها، تساعد الكريمة والمكونات الأخرى على التحول إلى حالة مخفوقة. لكن من دون مكون غذائي في العلبة، فإن توزيع الشاحن ينبعث منه أكسيد النيتروز فقط.

قالت الدكتورة جيل سالتز، وهي أستاذة الطب النفسي السريري بكلية طب وايل كورنيل في جامعة كورنيل، وطبيبة نفسية مساعدة في مستشفى نيويورك-بريسبتيريان إن إساءة استخدام أكسيد النيتروز، ليست بالأمر الجديد.

لكن وفق دراسة نُشرت في مارس/ آذار 2018، فقد شهدت هذه الممارسة "إقبالًا كبيرًا" في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهناك أيضًا زيادة بعدد الشباب الذين يسيئون استخدام غاز الضحك، بينهم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا في بريطانيا، حيث باتت حيازة هذه المادة غير قانونية حاليًا. 

وحل استخدام أكسيد النيتروز في المرتبة الثانية بعد القنب في عام 2020. وقد ارتبطت زيادة الاستخدام في هولندا بعدد متزايد من الشباب الذين يصلون إلى المستشفى وهم يعانون من مشاكل عصبية.

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وأوضحت سالتز أنّ سنوات المراهقة غالبًا ما تكون فترة قوامها الجمع المتزايد بين الفضول، وضغط الأقران، والرغبة بالتجربة أو القيام بأشياء تعتبر غير مقبولة، والرغبة بالاندماج، ومشاكل المزاج وغيرها من الضغوطات التي قد يسعى المراهقون للهروب منها.

وأضافت: "كل هذه الأمور يمكن أن تحفز المراهق على تجربة مادة تجعله يشعر بالنشوة. وتعبّد الطريق للتعرّض لها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي".

على سبيل المثال، تحاول شركة "تيك توك" الآن منع المستخدمين من مشاهدة أي محتوى ناجم عن البحث عن "Galaxy Gas" على منصتها، من خلال توجيه المستخدمين إلى خطوط المساعدة والموارد المتعلقة بآثار إساءة استخدام هذه المواد. 

لكن مقاطع الفيديو التي تتحايل على الرقابة من خلال حذف أحرف معينة من العلامة، تحظى بملايين المشاهدات. (ومن الجدير بالذكر أن بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل علامة "Galaxy Gas" تصور منتجات أكسيد النيتروز من علامات تجارية أخرى).

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ولفتت سالتز إلى أنه فيما لا تعتبر المنتجات نفسها ضارة، فإن توفر النكهات المختلفة يمكن أن يكون جذابًا للأطفال.

وأفاد متحدث باسم شركة "Galaxy Gas" في بيان إن الاستخدام غير القانوني لمنتجات أكسيد النيتروز يشكل مخاطر صحية خطيرة.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أنّ "منتجات Galaxy Gas مخصصة للاستخدام المسؤول والخاص بالطهي فقط. نحن قلقون للغاية بشأن التقارير الإخبارية الأخيرة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول الأفراد الذين يسيئون استخدام منتجاتنا بشكل غير قانوني". 

ونتيجة لذلك، أوقفت شركة "Galaxy Gas" جميع مبيعات شواحن الكريمة المخفوقة في هذا الوقت.

وأضاف المتحدث: "تحظر شروط الاستخدام وشروط البيع لدينا الاستخدام غير القانوني، أو إساءة الاستخدام، أو إغراء الأطفال".

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مخاطر إساءة استخدام أكسيد النيتروز

وشرحت سالتز أنّ الغرض الأساسي من أكسيد النيتروز استخدامه في البيئات الطبية، مثل تهدئة المرضى خلال خضوعهم لإجراءات طب الأسنان.

وفي هذا السياق، قالت سالتز: "عادةً ما يتم إعطاؤه كمزيج من الأكسجين مع أكسيد النيتروز، وليس أكسيد النيتروز النقي، ويتم تنظيمه وفقًا لإعداد معين. كما يعطى على نحو بطيء.. لذلك فهو لا يمحي إمداد الأكسجين الذي قد تحصل عليه خلافًا لذلك، وليس سريعًا".

لكن سالتز أردفت أن استنشاق دفعات سريعة من أكسيد النيتروز النقي توازي كمية الأكسجين التي يفترض أخذها معه، قد يؤدي إلى فقدان الوعي، والنوبات القلبية، والشعور بالمرض، وفقدان التنسيق، والصداع، والغثيان، والقيء، والنوبات. 

وتشمل المخاطر الأخرى تلف الدماغ، وفقر الدم، وتلف الأعصاب، والشلل، ونقص فيتامين ب 12، والاعتماد على أكسيد النيتروز.

قد تكون إساءة استخدام أكسيد النيتروز قاتلة أيضًا، وتعتمد كمية التعرض المطلوبة لهذه النتيجة على الكمية والفرد.

تثقيف أطفالك حول إساءة استخدام المواد

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ورأت سالتز أنه نظرًا للمخاطر، من المهم أن يجري الأوصياء محادثات مستمرة ومفتوحة مع الأطفال حول إساءة استخدام أكسيد النيتروز ومواد أخرى.

ووجدت سالتز أنه يجب أن تبدأ المحادثة مع الأطفال من خلال طرح الأسئلة عوض التقيّد بأسلوب المحاضرة الذي قد يجعل الأطفال يتجاهلون الأهل. ويمكن أن تشمل الأسئلة: هل سمعت عن هذه المادة؟ ماذا تعرف وتفكر وتشعر  حيالها؟ ماذا ترى على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر؟ هل يفعل أي من أصدقائك هذا؟

وقالت سالتز إن النقاشات يجب أن تكون تشاركية ومتبادلة، لافتة إلى أنه يجب تشجيع الطفل على اللجوء إليك قبل أن يجرب شيئًا يراه على الإنترنت.

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