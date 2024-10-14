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إليك أهم ما يجب أن تحتويه "حقيبة الطوارئ" في حال وقوع كارثة

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما تهب الأعاصير، أو يتصاعد منسوب المياه إلى مستوى الفيضانات، أو تشتعل حرائق الغابات، أو يضرب زلزال كبير، من الضروري أن تكون أنت وأفراد عائلتك على استعداد لإخلاء موقعكم بأسرع ما يمكن.

ولعل أهم ما يجب أن تأخذه معك خلال عملية الإخلاء هي "حقيبة الطوارئ" المجهّزة بالإمدادات والمستلزمات الضرورية.

وقد صُممت هذه الحقائب لتوفير كل ما تحتاجه عائلة تتكونّ من أربعة أفراد للبقاء على قيد الحياة لعدة أيام بعد وقوع الكارثة.

وليس بالضرورة أن تكون حقائب الطوارئ تُشبه الحقائب، إذ قد تكون عبارة عن صناديق من الكرتون على سبيل المثال، طالما أنها تحتوي على جميع الإمدادات المهمة.

وقال جوناثان سوري، وهو كبير الموظفين لدى المركز الوطني للاستعداد للكوارث في مدرسة كولومبيا للمناخ، فإن محتويات حقيبة الطوارئ الخاصة بالعائلة يمكن أن تشكل الفرق بين الحياة والموت، اعتمادًا على مدى سوء الموقف.

وأضاف سوري أن "استعدادك أنت وعائلتك سيخفف العبء على نظام الاستجابة لدينا وسيجعلك أيضًا أكثر استعدادًا ذهنيًا لما ينتظرك".

ويُعد الاستعداد للكوارث موضوعا مهما، إذ أشار استطلاع أجراه المركز الوطني للاستعداد للكوارث في عام 2015 إلى أن نسبة 35% فقط من المستجيبين لديهم خطة وإمدادات كافية للكوارث.

العناصر الضرورية

يقترح خبراء التأهب للكوارث أن تحتوي حقيبة الطوارئ على عناصر يمكنك العثور عليها في منزلك. ويمكنك أيضًا شراء عناصر بشكل منفصل أو كجزء من المجموعات المصممة للتسوق الشامل.

وأشار موقع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية إلى أن مجموعة الإمدادات الأساسية للطوارئ يجب أن تتضمن ما يلي:

  • غالون من الماء لكل فرد في اليوم
  • إمدادات من الطعام غير القابل للتلف لكل شخص ولكل حيوان أليف تكفي لمدة 3 أيام
  • أدوية موصوفة طبيّا لأفراد العائلة
  • جهاز راديو يعمل بالبطارية أو يدويا
  • مصابيح يدوية
  • مجموعة إسعافات أولية
  • مفتاح ربط 

وتتضمن بعض العناصر المدرجة ضمن القائمة الموسعة: البطانيات الطارئة، والنقود الإضافية، وشواحن الهواتف المحمولة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأداة متعددة الأغراض مثل أداة السكين السويسري. 

وأوضح سوري أن هناك ضرورة لحمل الأشخاص نسخا رقمية من جميع مستنداتهم المهمة مثل شهادات الميلاد، ووثائق التأمين، وجوازات السفر، إضافة إلى إمدادات وفيرة من الأدوية التي تصرّف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية لكل فرد في العائلة.

خرائط جيدة

من جانبها، قالت سامانثا مونتانو، وهي الأستاذة المساعدة لإدارة الطوارئ في أكاديمية ماساتشوستس البحرية، إنه من المهم أن يكون لديك خرائط مطبوعة للمنطقة مع تحديد طريقين للخروج.

وكتبت مونتانو في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "ضع خططًا لكيفية إخلاء منزلك بما في ذلك نوع وسيلة النقل التي ستستخدمها، وكيف ستتحمل نفقتها، وأين ستقيم".

هل حان وقت المغادرة بعد؟

من جانبه، قال إريك ألبرتس، وهو نائب الرئيس المساعد لإدارة الطوارئ في "Orlando Health"، وهو نظام رعاية صحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، إنه أثناء جائحة "كوفيد-19"، أعادت العديد من العائلات النظر في خطة المغادرة، وخصوصا تلك التي يعاني أفرادها من ضعف المناعة أو المرضى.

سجّل فيديو يوثّق حالة منزلك

إذا كان لديك الوقت للاستعداد، قم بجولة في منزلك وصوّر محتوياته بالفيديو، لطلب مساعدة شركة التأمين في حال تضرّره.

لا تنسَ الألعاب المحشوة

تذكّر الدببة المحشوة، والبطانيات، والقصص المفضلة لدى الأطفال. وكذلك الأجهزة اللوحية (والشواحن) أو العناصر الأخرى التي ستساعد في تهدئة مخاوفهم عند إخلاء منزلك.

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