كيف تتصرّف عند وقوع الزلازل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل 632 شخصًا و329 جريحًا وإجبار العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع.. إليكم كيفية الاستعداد للزلال والتصرّف عند وقوعها.

في الانفوغراف أعلاه، إليكم خطوات يجب اتباعها عند حدوث هزة أرضية بناء على مكان وجود الشخص، أوصت بها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، والصليب الأحمر الأمريكي، في مراحل سابقة.

إذا كنت داخل المنزل، ابقَ في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج

​اتبع قاعدة الاحتماء والتغطية والثبات

ابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي معلّقات قد تسقط مثل الإضاءة والأثاث.

إذا كنت في السرير، فابقَ في مكانك واحمِ رأسك بوسادة

لا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكّدًا من أنها قوية وتستطيع التحمّل.

لا تستخدم المصاعد.

كن على دراية بأنّ الكهرباء قد تنقطع، وقد تعمل أجهزة إطفاء الحريق فجأة.

إذا كنت خارج المنزل، ابقَ في منطقة مفتوحة

تحرّك بعيدًا عن المباني وأعمدة إنارة الشوارع، والأسلاك الكهربائية، والحفر، وخطوط الوقود، والغاز

ابقَ في الخارج حتى تتوقّف الهزة. أخطر الأماكن تقع عند مخارج المباني مباشرة وعند الجدران الخارجية.

إذا كنت تقود السيارة

توقّف بعيدًا بأسرع ما تسمح به معايير السلامة، وابقَ في السيارة. وتجنّب التوقّف بالقرب من أو أسفل المباني، والأشجار، والجسور، وأسلاك الكهرباء.

سر بهدوء في السيارة بعد توقف الزلزال، وتجنّب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون تضرّرت جراء الزلزال.

شغّل الراديو للاستماع إلى آخر الأخبار، وتلقي التعليمات والتوجيهات التي قد تصدرها السلطات المعنيّة.

إذا كنت عالقًا تحت حطام

​قم بتغطية فمك بمنديل أو قطعة ملابس.

اطرق على أنبوب معدني أو حائط حتى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد مكانك، أو استخدم صفارة إذا كانت متاحة لك. قم بالصياح كحل أخير علمًا أنّ ذلك قد يؤدي إلى استنشاق كميات خطيرة من الغبار.

وفي ما يلي كيفية الاستعداد قبل وقوع الزلزال، وفقًا لما ذكرته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: