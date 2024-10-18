من بينها الأفوكادو والبطاطس.. إليك 24 مصدرًا طبيعيًا للمغنيسيوم

نشر الجمعة ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب في اتّباع نظام غذائي صحّي ومتكامل، فيجب ألّا تنسى تلبية احتياجات جسمك من المعادن والفيتامينات الأساسية، أبرزها المغنيسيوم.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بـ24 مصدرًا طبيعيًا للمغنيسيوم. وتشمل ما يلي:

اللوز

الكاجو

بذور الكتّان

الفول السوداني

بذور اليقطين

بذور الشيا

الفاصوليا السوداء

فول الصويا

فاصوليا ليما

الكينوا

القمح المبشور

الحليب

اللبن

السبانخ

السلق السويسري

الأفوكادو

الموز

البابايا

التوت الأسود

البازلاء الخضراء

الذرة الحلوة

البطاطس

الشوكولاتة الداكنة

الماء

وتكمن أهمية المعدن بشكل رئيسي فيما يلي:

التحكم في ضغط الدم

التحكم في سكر الدم

صحة العظام

توليد الطاقة

تنظيم ضربات القلب

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن تناول جرعات عالية من المغنيسيوم قد يتسبب بحدوث إسهال.

كمية المغنيسيوم التي يحتاجها الجسم

يوجد حوالي 60٪ منه في العظام والباقي في أنسجة الجسم، وحوالي 1% فقط في الدم. ويحتاج البالغون من الرجال إلى 400 ملليغرام، والنساء إلى 310 ملليغرامات.

مشاكل امتصاص الجسم

وعندما يتعذر على الجسم امتصاص المغنيسيوم بشكل صحيح، قد تحدث المشاكل التالية: