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أعراض الزهايمر..إليكم مراحل المرض الخفيفة والمعتدلة والحادة

علوم وصحة
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ما هي أول أعراض ألزهايمر التي يجب التنبه لها في مراحل المرض الأولى؟
ما هي أول أعراض ألزهايمر التي يجب التنبه لها في مراحل المرض الأولى؟Credit: PHILIPPE LOPEZ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مرض الزهايمر هو اضطراب يصيب الدماغ ويدمر ببطء الذاكرة، ومهارات التفكير، والقدرة على تنفيذ أبسط المهام. يعاني الأشخاص الذين لديهم إصابة بهذا المرض من تغيرات في السلوك والشخصية.

وتشير التقديرات على موقع "alzheimers.gov " التابع للحكومة الأميركية، إلى أن أكثر من 6 ملايين أمريكي لديهم إصابة بمرض الزهايمر، والعديد من هؤلاء يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وأوضح الموقع أن مرض الزهايمر ليس جزءًا طبيعياً من الشيخوخة، بل نتيجة تغيرات معقدة في الدماغ تبدأ قبل ظهور الأعراض بسنوات، وتؤدي إلى فقدان خلايا الدماغ واتصالاتها.

وذكر موقع المعهد الوطني للشيخوخة في أمريكا أنه يمكن أن تختلف أعراض مرض الزهايمر من شخص لآخر، ومشاكل الذاكرة عادة ما تكون واحدة من العلامات الأولى للمرض. 

أما تراجع جوانب الإدراك غير المتعلقة بالذاكرة، مثل العثور على الكلمة الصحيحة، وصعوبة فهم الصور المرئية والعلاقات المكانية، وضعف التفكير أو الحكم، قد تشير كلها أيضًا إلى المراحل المبكرة من مرض الزهايمر. ومع تقدم المرض، تصبح الأعراض أكثر حدة، وتشمل زيادة الارتباك، وتغيرات في السلوك.

علامات مرض الزهايمر الخفيف

عند الإصابة بمرض الزهايمر الخفيف، قد يبدو الشخص بصحة جيدة، ولكنه يواجه مشاكل متزايدة في فهم العالم من حوله. وغالبًا ما يكون إدراك وجود خطأ ما تدريجياً لدى الشخص وعائلته. ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

  • فقدان الذاكرة الذي يؤثر على الحياة اليومية
  • سوء الحكم، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة
  • فقدان العفوية وحس المبادرة
  • فقدان القدرة على تتبع التواريخ أو معرفة الموقع
  • أخذ وقت أطول لإنجاز المهام اليومية العادية
  • تكرار الأسئلة أو نسيان المعلومات المكتسبة مؤخرًا
  • صعوبة في التعامل مع الأموال ودفع الفواتير
  • صعوبة في التخطيط أو حل المشاكل
  • الضياع
  • فقدان الأشياء أو وضعها في غير مكانها
  • صعوبة في إكمال المهام السهلة مثل الاستحمام
  • تغيرات في المزاج والشخصية
  • الشعور بالقلق المتزايد أو العدوانية

علامات مرض الزهايمر المعتدل

في هذه المرحلة، يصبح من الضروري إجراء المزيد من الإشراف والرعاية المكثفة للشخص الذي يعاني من الأعراض. وقد تكون هذه التغييرات والاحتياجات المتزايدة صعبة بالنسبة إلى المحيطين بالمريض. ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

  • زيادة الارتباك وفقدان الذاكرة، مثل نسيان الأحداث أو التاريخ الشخصي
  • الانسحاب من ممارسة الأنشطة الاجتماعية
  • عدم القدرة على تعلم أشياء جديدة
  • صعوبة في فهم اللغة ومشاكل في القراءة والكتابة والأرقام
  • صعوبة تنظيم الأفكار والتفكير بشكل منطقي
  • قصر مدى الانتباه
  • صعوبة في التعامل مع المواقف الجديدة
  • تغيرات في أنماط النوم، مثل النوم أكثر أثناء النهار وصعوبة النوم أثناء الليل
  • صعوبة في تنفيذ المهام المألوفة والمتعددة الخطوات، مثل ارتداء الملابس
  • صعوبات في التعرف إلى العائلة والأصدقاء
  • الهلوسة والأوهام وجنون الارتياب
  • السلوك المندفع، مثل خلع الملابس في أوقات أو أماكن غير مناسبة، أو استخدام لغة بذيئة
  • نوبات انفعالية غير مناسبة 
  • الأرق، والإثارة، والقلق، والبكاء، والتجوال، وخاصة في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء
  • العبارات أو الحركات المتكررة، وتشنجات العضلات في بعض الأحيان

علامات الإصابة بمرض الزهايمر الحاد

لا يستطيع الأشخاص الذين لديهم إصابة بمرض الزهايمر الحاد التواصل مع الآخرين، ويعتمدون بشكل كامل على الغير في رعايتهم. وغالباً ما تشمل الأعراض ما يلي:

  • عدم القدرة على التواصل
  • فقدان الوزن وعدم الشهية لتناول الطعام
  • النوبات
  • تدهور الوضع الجسدي العام، بما في ذلك مشاكل الأسنان، والجلد، والقدمين
  • صعوبة في البلع
  • الأنين أو الشخير
  • النوم لساعات طويلة
  • فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة

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