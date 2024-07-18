الزهايمر..حقائق سريعة عن المرض وأعراضه وآخر اكتشافات الأبحاث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مرض الزهايمر عبارة عن تراجع بطيء وتدريجي في الوظيفة الذهنية، حيث يبدأ بفقدان الذاكرة وينتهي بتلف شديد في الدماغ.. ماذا تعرف عنه؟

جاءت تسمية المرض، نسبة لطبيب الأعصاب الألماني ألويس آلزهايمر. وفي عام 1906، أجرى آلزهايمر تشريحًا لجثة دماغ امرأة توفيت بعد ظهور مشاكل لغوية لديها، وسلوك غير متوقع، وفقدان للذاكرة.

واكتشف الطبيب الألماني حينها لويحات الأميلويد والتشابكات الليفية العصبية، التي تُعتبر من العلامات المميزة للمرض.

العوامل المساهمة

العمر: يتضاعف احتمال الإصابة بمرض الزهايمر كل خمس سنوات بعد سن الـ65 عامًا. بالنسبة لغالبية الأشخاص، تظهر الأعراض لأول مرة بعد سن الـ60 عامًا.

تاريخ العائلة: تلعب الوراثة دورًا في خطر إصابة الفرد بالمرض.

صدمة الرأس: هناك صلة محتملة بين المرض والصدمة المتكررة أو فقدان الوعي.

صحة القلب: يزداد خطر الإصابة بـ"الخرف الوعائي" مع أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري.

الأعراض المحتملة

فقدان الذاكرة

تكرار الأسئلة

تدهور في القدرة على اتخاذ القرارات

وضع الأغراض في غير موضعها

تغيرات في المزاج والشخصية

الشعور بالارتباك

العيش بالأوهام

الاندفاعية

حدوث نوبات

صعوبة في البلع

التقديرات الوطنية

وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُعاني حوالي 6.5 مليون أمريكي من مرض الزهايمر. ويُعدّ السبب الرئيسي الخامس للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وفي عام 2023، بلغت التكلفة المُقدّرة لرعاية المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى في الولايات المتحدة، نحو 345 مليار دولار.

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