حصوات الكلى..ما أبرز طرق علاجها بحسب اختلاف حجمها؟

ما هي طرق علاج حصوات الكلى على اختلاف احجامها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع الكلى وهي جزء من الجهاز البولي، بعدة وظائف مهمة بما في ذلك تنظيف الدم لإزالة الفضلات عبر البول.

ويحتوي البول على العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تتجمع معًا لتشكل جزيئات صلبة، أي حصوات الكلى التي قد يتراوح حجمها بين صغيرة مثل حبة الرمل وكبيرة بحجم كرة الغولف.

وأشار موقع "healthdirect" الأسترالي إلى أنه هناك أنواع عديدة من حصوات الكلى، وتشمل:

أكسالات الكالسيوم

فوسفات الكالسيوم

حمض اليوريك

السيستين

وتُسمى الأنواع الأقل شيوعًا من حصوات الكلى حصوات الستروفيت أو السيستين.

يمكن أن تكون حصوات الكلى مؤلمة، وقد تكون خطيرة في بعض الأحيان، لذا يجب زيارة الطبيب المختص في حال الشعور بأعراض حصوات الكلى، وانتقالها من الكلى إلى المثانة، ما يمكن إن يسبب انسدادًا في الجهاز البولي.

كما قد يشعر المصاب بألم شديد في الظهر، أو أسفل البطن، وهذا ما يعرف بالمغص الكلوي، الذي يمكن أن يكون شديدًا ويسبب الشعور بالغثيان أو القيء.

وتشمل الأعراض التي يعاني منها الشخص المًصاب بحصوات الكلى:

وجود دم في البول

الشعور بالغثيان

الحمى والرعشات الساخنة والباردة أو التعرق

رائحة البول الكريهة في حال الإصابة بالالتهاب

الشعور بحصى في البول

الشعور بالحاجة للتبول بشكل متكرر أو عاجل

رؤية حصوات صغيرة في البول

ما الذي يسبب حصوات الكلى؟

يُعتبر الشخص أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى في الحالات التالية:

في حال كان يعاني سابقاً من حصى الكلى

في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة بالكلى

في حال جفاف الجسم في كثير من الأحيان

عند تناول أدوية معينة

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح

في حال وجود ظروف صحية معينة مثل النقرس، والتهابات المسالك البولية، ومرض التهاب الأمعاء، وبعض أنواع السرطان، وحالة استقلابية وراثية نادرة.

طريقة علاج حصوات الكلى:

يعتمد علاج حصوات الكلى على نوع الحصوات وحجمها.

وعند الشعور بالألم الخفيف، يمكن تناول مسكنات الألم البسيطة مثل الباراسيتامول، وشرب الكثير من السوائل مثل الماء، ومراجعة الطبيب المختص في حال أصبح الألم شديداً.

وغالبًا ما تخرج حصوات الكلى الصغيرة، التي يتراوح حجمها بين 5 و7 ملم، من تلقاء نفسها في البول، وذلك خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أسابيع.

وفي حال وجود حصوات أكبر، قد يحتاج المريض إلى استشارة طبيب جراح الذي قد يستخدم الموجات فوق الصوتية لتفتيت الحصوات، أو إجراء عملية جراحية لإزالتها.

كما يمكن للطبيب أن يصف المضادات الحيوية إذا كانت حصوات الكلى ناجمة عن عدوى في الكلى أو المثانة.