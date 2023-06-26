كيف تُقلل من نسبة استهلاك الملح في المطاعم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر تناول كميات كبيرة من الملح من بين العوامل التي تؤدي إلى زيادة الأمراض غير السارية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويُوجد الملح في غالبية الأطعمة المصنَّعة والجاهزة، ويتوفر دائمًا على مائدة الطعام.

ولكن، ماذا تفعل إذا قررت تناول الطعام خارج منزلك؟

وتعتمد المطاعم على إضافة كميات عالية من الملح لتحسين نكهة الطعام وإبرازها.

وقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ثلاث نصائح لتُقلل من نسبة استهلاك الملح في المرة المقبلة التي تطلب فيها طعامك بالمطعم.

ما هي؟

اطلب عدم إضافة الملح إلى وجبة طعامك

قللّ من تناول وجبات الطعام الجاهزة، مثل البرغر، والبيتزا، والشاورما

قللّ من إضافة الصلصات، مثل الكاتشاب، والخردل، والمايونيز، وغيرها

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، من 4 أمراض قد تُصيب الأشخاص عند الإفراط في استهلاك الملح.

ما هي؟

سرطان المعدة

السمنة

هشاشة العظام

أمراض الكلى

وأوضحت بدورها أن كمية الملح المسموح تناولها يوميًا، تبلغ أقل من 5 غرامات، وتشمل الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر "إنستغرام"، قائمة بأبرز منتجات الطعام التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتلك التي تحتوي على كمية متوسطة من الملح، وأخرى قليلة الملح.

منتجات عالية الملح:

الأجبان بأنواعها

مكعبات مرق الدجاج

المعلبات

أنواع الحساء جاهزة التحضير

منتجات متوسطة الملح

رقائق الذرة

رقائق البطاطس

التونة

منتجات قليلة الملح