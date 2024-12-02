نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

صدفية الشعر: هل هي معدية وكيف يمكن علاجها في المنزل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الصدفية عبارة عن حالة جلدية التهابية، لكنها ليست معدية. وأشار موقع betterhealth الأسترالي إلى أن المناطق الأكثر إصابة هي فروة الرأس، والمرفقين، والركبتين، ولكن الصدفية يمكن أن تحدث في أي منطقة بالجسم. ولا يوجد علاج نهائي لهذه الحالة، مع إمكانية السيطرة عليها بشكل كامل من خلال العلاج.

أعراض الصدفية

تختلف أعراض الصدفية من شخص لآخر، وقد تشمل ما يلي:

بقع حمراء متقشرة على فروة الرأس، والمرفقين، والركبتين وأجزاء أخرى من الجسم

الحكة

تساقط قشور الجلد

أنواع الصدفية

الصدفية اللويحية، وهي الشكل الأكثر شيوعاً

الصدفية البثرية

الصدفية النقطية، والتي تظهر غالباً عند الأطفال

الصدفية الحفاظية، التي تظهر عند الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وثمانية أشهر

الصدفية العكسية، التي تؤثر على ثنايا الجسم والمناطق التناسلية

الصدفية الأحمرية، وقد تتطلب دخول المستشفى

علاج الصدفية

تتعدد علاجات الصدفية بحسب انتشارها وحدتها، وتشمل طرق علاج الصدفية في فروة الرأس التي يشير إليها الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية"، ما يلي:

الشامبو: يوفر الشامبو للمرضى خيار علاج سهل وغير فوضوي، إما بمفرده أو بالترافق مع علاجات أخرى.

حمض الساليسيليك: يتم صياغة حمض الساليسيليك عمومًا على شكل مرهم أو زيت، ويتم تطبيقه لفترة طويلة لتقليل مقياس فرط التقرن الذي يميز الصدفية اللويحية.

قطران الفحم: يتم استخدامه كعلاج للصدفية منذ عدة عقود بسبب تأثيره المضاد للتكاثر والمضاد للالتهابات، وخصائصه القوية المضادة للحكة.

ديثرانول: وهو أحد أقدم الأدوية المستخدمة في علاج الصدفية، يعمل عن طريق تحفيز إنتاج الجذور الحرة، وبالتالي تثبيط العديد من الجوانب المسببة للصدفية.

الكورتيكوستيرويدات الموضعية: بين جميع العلاجات الموضعية المتاحة، أظهرت الكورتيكوستيرويدات أكبر فعالية في التجارب السريرية لصدفية فروة الرأس، وهي العلاج الأكثر شيوعًا.

تُعتبر الكورتيكوستيرويدات الموضعية متاحة الآن على شكل كريمات، ومراهم، وزيوت، وجيل، ومحاليل، وبخاخات، وشامبو. وأوضحت العديد من التقارير أن المرضى يفضلون الخيارات الجذابة من الناحية التجميلية مثل البخاخات والرغوات.

مشتقات الفيتامين د: على عكس الكورتيكوستيرويدات، فإن نظائر الفيتامين د لا تسبب ضمور الجلد، مما يجعلها عنصراً أساسياً ضمن قائمة العلاجات الموضعية للصدفية.

بعيداً عن العلاجات الموضعية، يمكن أن يوصي الطبيب المختص أيضاً بالعلاج النظامي عن طريق الفم.