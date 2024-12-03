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منتجات ينصح بها الأطباء للتغلب على نزلات البرد والإنفلونزا

علوم وصحة
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منتجات ينصح بها الأطباء للتغلب على نزلات البرد والإنفلونزا
منتجات ينصح بها الأطباء للتغلب على نزلات البرد والإنفلونزاCredit: Molly Flores/CNN Underscored

ملاحظة: تم إنشاء هذا المحتوى من قبل فريق محرري CNN Underscored الذين يعملون بشكل مستقل عن غرفة الأخبار في CNN. عُدلت هذه النسخة لتناسب السوق المحلي في البلاد العربية. هذا المحتوى ليس بغرض الترويج لأي منتج.

يبدأ موسم الإنفلونزا عادة في تشرين الأول/أكتوبر، ويبلغ ذروته بين كانون الأول/ديسمبر وشباط / فبراير، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن من الضروري أن يكون الشخص على دراية بالأعراض، والعلاجات المناسبة المعتمدة.

نلقي نظرة في ما يلي على كيفية اختلاف نزلات البرد والإنفلونزا، وما يمكن القيام به للبقاء بصحة جيدة، والتحكم بالأعراض عند ظهورها، بالإضافة إلى العلاجات التي تستحق إضافتها إلى قائمة مشترياتك لتبقى صحياً خلال هذا الموسم.

أعراض نزلات البرد والانفلونزا
أعراض نزلات البرد والإنفلونزا

أعراض نزلات البرد والإنفلونزا

رغم أننا غالبًا ما نخلط بين الحالتين، إلا أن نزلات البرد والإنفلونزا تظهران بشكل مختلف تمامًا. وأوضح الدكتور مارك لوفمان، طبيب الأسرة في ولاية إلينوي الأمريكية، أن عدوى فيروسات نزلات البرد الشائعة تبدأ عادةً باحتقان الأنف، والذي يمكن أن يجعل المصاب يشعر بالاختناق مع إحساس بالحرقان، ثم يتطور بعد ذلك إلى سيلان الأنف مع العطس. 

وقال لوفمان إن التهاب الحلق شائع في اليوم الأول، وغالباً ما يبدأ السعال بعد بضعة أيام، والذي قد يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، لكن تختفي غالبية الأعراض في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام.

وفي حالات نادرة، أشار لوفمان إلى أنه يمكن أن تحدث عدوى بكتيرية ثانوية، ناتجة عن فيروس نزلة البرد، ما يؤثر على الجيوب الأنفية، أو الرئتين، أو الأذن الوسطى. وتشمل الأعراض ارتفاعا بالحرارة، وزيادة الألم، وتفاقم إنتاج الجسم للمخاط.

ولتحديد ما إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا أو مرض فيروسي شبيه بالإنفلونزا، عليك البحث عن العديد من أعراض نزلات البرد التي ترافقها آلام الجسم، وارتفاع الحرارة، وزيادة التعب. 

وأوضح لوفمان أن "الإنفلونزا يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا رئويًا فيروسيًا خطيرًا، قد يهدّد الحياة، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مع العديد من الحالات الصحية الأخرى، خاصة تلك التي تصيب القلب والرئتين".

أفضل علاجات نزلات البرد والإنفلونزا
أفضل علاجات نزلات البرد والانفلونزا

أفضل المنتجات لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

بخاخ يساعد على إزالة احتقان الأنف، ويرطب الجيوب الأنفية من "بي كيبرز ناتشورالز": يمكن لبخاخات الأنف، وهي مزيلات للاحتقان ومضادة للالتهابات، توفير بعض الراحة عند استخدامها لبضعة أيام فقط.

غسول لتنظيف الجيوب الانفية من "نيلميد": بهدف استنشاق الهواء النقي، يجب اعتماد نظام الري الأنفي، بالمحلول الملحي، قبل النوم. ومن المهم عند استخدامه اتباع التعليمات لتجنب التسبب في عدوى ثانوية.

مجموعة أدوات شرائط الأنف من "انتيك بريثنق": صُمم هذا المنتج لمساعدة الرياضيين على زيادة كمية الأكسجين التي يحصلون عليها، حيث يعمل موسع الأنف الانسيابي على توسيع الممرات الأنفية في حالة الاحتقان، حتى يتمكن الشخص من التنفس بشكل أسهل، والنوم بشكل أفضل، والشعور بالتحسن بسرعة. 

رذاذ مرطب لليد "تاتش لاند "Power Mistيعتبر لوفمان أن "نظافة اليدين" هي الأهم في موسم نزلات البرد والإنفلونزا، لذا من الجيد الاحتفاظ ببعض معقمات الأيدي واستخدامها عند الحاجة.

مشروبات "Gatorade Fit ": قال الدكتور نايان باتل، مؤسس شركة "Auro Wellness" والرئيس التنفيذي لصيدلية تركيب الأدوية المركزية، إن الجمع بين الماء والمعادن هو أحد أفضل دفاعات الجسم ضد نزلات البرد الموسمية. 

مناديل مبللة مطهرة من "كلوروكس": قد يتفاجأ البعض بكمية الجراثيم التي تعيش على الأغراض التي نستخدمها، مثل زجاجات المياه، وحافظات الهاتف، ولوحات المفاتيح.

شاي تقوية المناعة من "Traditional Medicinals": تتطور الأدلة السريرية حول مدى فعالية الشاي في منع نزلات البرد أو الإنفلونزا، كما أنه وفقًا لبحث حديث في مجلة "Molecules"، يمكن أن يلعب الشاي دورًا في تعزيز المناعة ضد الالتهابات الفيروسية.

مرطب هواء بارد بالموجات فوق الصوتية من "بيور انريتشمنت": من المهم استخدام جهاز ترطيب الهواء في غرف النوم والأماكن المشتركة في المنزل، مما يساعد في التخلص من المخاط بسهولة.

كيف تتغلب على موسم نزلات البرد والإنفلونزا؟

رأى لوفمان أن أفضل طريقة للتغلب على نزلات البرد والإنفلونزا تكمن بسلوكيات الشخص المصاب. ويقترح تغطية الفم عند السعال بالذراع وليس باليد؛ والحفاظ على مسافة آمنة من المرضى أو من الآخرين إذا كنت مريضًا؛ والحصول على ما يكفي من النوم والتغذية والتحكم بالتوتر. 

وأشار لوفمان إلى أن كل هذه السلوكيات من شأنها تقوية المناعة؛ كما أن الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام قبل بدء الموسم يساعد أيضاً، مؤكدًا أنه من الواجب تذكر أفضل ممارسات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقها للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

 

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