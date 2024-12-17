حبس البول قد يكون له مخاطر صحية خطيرة.. ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الشائع تجاهل إشارات الجسد من أجل الإنتاجية أو الاسترخاء. فكم مرة أرجأت التبوّل حتى انتهاء اجتماع أو لأنك لا تريد تفويت بضع ثوان من الفيلم الذي لطالما أردت مشاهدته؟

وقال الدكتور جيسون كيم، الأستاذ المشارك السريري في جراحة المسالك البولية بكلية رينيسانس للطب في جامعة "ستوني بروك" بمدينة لونغ آيلاند، إن حبس البول بين الحين والآخر قد يكون غير ضار بشكل عام، لكن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يهدد فيها هذا السلوك صحتك، خصوصًا إذا كان سلوكًا منتظمًا ومكتسبًا.

وتنبع هذه المخاطر من الأسباب والطريقة التي نتبول بها في المقام الأول.

وأضاف كيم، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مركز صحة الحوض وسلاسة البول لدى النساء في الجامعة، أن هناك نظام عصبي معقد يتحكم في عملية التبول. وتقوم الكلى بإنتاج البول، ثم يتم نقله عبر أنبوبين يُدعيان الحالبين إلى المثانة.

وتابع: "يمكنني القول إن السعة الطبيعية للمثانة تتراوح بين 400 إلى 600 (سنتيمتر مكعب)".

ما أن تمتلئ المثانة إلى نحو نصفها، تقوم المستقبلات العصبية بإبلاغ الدماغ بأنه حان وقت التبول، ويطلب الدماغ من المثانة الاحتفاظ بالبول حتى يحين وقت مقبول اجتماعيًا للتبوّل، وفقًا لما ذكره كيم. وأوضح أنه في تلك اللحظة، يرسل الدماغ إشارات تؤدي إلى استرخاء العضلة العاصرة للإحليل وانقباض عضلات المثانة لدفع البول للخارج.

من جانبه، يقول الدكتور ديفيد شوسترمان، اختصاصي المسالك البولية المعتمد لدى مركز نيويورك لأمراض المسالك البولية في مدينة نيويورك: "لقد خلقنا بهذه الطريقة لأنه إذا قمنا بالتبوّل أثناء سيرنا على الطريق، فسوف تشتم الحيوانات المفترسة رائحتنا. ويحتوي البول على سموم مركزة، لهذا السبب يحاول جسمك التخلص منها، وما يحدث في النهاية أنك تريد حبس السموم لأنها ذات رائحة، وتريد أن تكون قادرًا على إخراج السموم في وقت تكون فيه أكثر حماية".

استنادًا إلى هذا التفسير العلمي، إليك ما تحتاج إلى معرفته حول مخاطر تأجيل التبول.

العيوب المحتملة لتأجيل التبول

يمكن أن يزيد احتباس البول من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية، التي تنتج عن دخول البكتيريا إلى المسالك البولية.

وفي حين أن التبول المثالي من شأنه أن يطرد أي غزاة جدد، فإن حبس البول يمكن أن "يخلق أرضًا خصبة للبكتيريا"، وفقا للدكتور جامين براهمبات، اختصاصي المسالك البولية ومساهم لدى CNN.

لهذا السبب يُنصح الأشخاص، لا سيما النساء، بالتبول بعد ممارسة الجنس لأن احتكاك النشاط الجنسي يمكن أن يدفع البكتيريا إلى مجرى البول.

وأشار كيم إلى أنه إذا تُركت عدوى المسالك البولية من دون علاج، فقد تصعد إلى الكلى، وتؤدي إلى التهاب الحويضة والكلية. وإذا لم يتم التحقق من هذه العدوى أيضًا، فقد يكون هناك عدوى في مجرى الدم أو تعفن الدم من مصدر بولي.

ولفت الخبراء إلى أن حبس البول كثيرًا بمرور الوقت يمكن أن يجهد، وبالتالي يضعف، عضلات المثانة، التي لا يمكنها بعد ذلك توليد قوة كافية لتفريغ البول.

وقال براهمبات إن هذا "يجعل من الصعب إفراغ المثانة تمامًا عندما تذهب لإفراغها أخيرًا. وعندما يحدث ذلك، يمكنك الدخول في حلقة مفرغة، فالمزيد من البول المتبقي يعني المزيد من خطر الإصابة بالعدوى".

وأشار الخبراء إلى أن تجاهل الإشارات الجسدية باستمرار يمكن أن يجعلها تبدأ بأن تصبح أقل وضوحًا أو غير فعالة.

وإذا لم تتمكن من التبول، عليك مراجعة الطبيب.

وبحسب كيم، تشمل العلاجات المتاحة القسطرة المتقطعة ذاتية الإدارة، أو القسطرة طويلة الأمد، أو تعديل الأعصاب العجزية، وهو جهاز تنظيم ضربات المثانة الذي يمكنه أحيانًا "استعادة قدرة عضلة المثانة على الانقباض بشكل طبيعي".

وفي الحالات الأكثر تطرفًا، يمكن أن يؤدي حبس البول إلى ارتداد البول للكلى، ما قد يؤدي إلى التهابات، أو تلف الكلى، أو استسقاء الكلية، بحسب الخبراء.

والأخير، هو حالة تتورم فيها الكلى وتتمدد من التراكم. عدم إفراغ المثانة بشكل كافٍ يمكن أن يسبب أيضًا آلامًا في البطن أو تقلصات أو حصوات المثانة.

ما مدى خطورة حبس البول؟

يقول الخبراء إن الاستجابة لإشارات جسمك بأسرع ما يمكن هو الخيار الأفضل دائمًا.

ومع ذلك، قال الخبراء إن حبس البول لمدة تصل إلى بضع ساعات مرات عدة في الأسبوع ليس من المرجح أن يسبب ضررًا للشخص السليم العادي. لكن إذا تجاهلت بانتظام رغبتك بالتبول لأسابيع أو أكثر، فأنت تضع مثانتك وكليتيك تحت ضغط غير ضروري.

وهناك بعض الأشخاص الذين قد يكون تأخير التبول بالنسبة لهم أكثر خطورة من المعتاد، وينطبق هذا على أولئك الذين قد لا يتمكنون من محاربة العدوى أيضًا، ضمنًا كبار السن الذين قد يعانون أيضًا من انخفاض القدرة على التبول بشكل طبيعي لأن الشيخوخة يمكن أن تكون مصحوبة بتضخم البروستاتا (للرجال)، وتضييق مجرى البول (للنساء)، بحسب ما ذكره شوسترمان.

ويعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المثانة أو الكلى العصبية أكثر عرضة للأذى من حبس البول.

ويجب على النساء الحوامل أيضًا توخي الحذر الشديد لاحترام الرغبة يالتبول، حيث أنهن بالفعل أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية بسبب زيادة وزن الرحم وضغطه على المثانة، ما قد يمنع تفريغ البول.

وأضاف شوسترمان أنه إذا كنت تدخن أو تعمل بالقرب من السموم مثل البنزين، فأنت معرض لخطر أكبر للإصابة بسرطان المثانة، لذا فإن التبول بشكل متكرر مهم لك أيضًا.

وقال الخبراء إنه إذا كنت تحبس بولك لأنك لاحظت أنك تركض إلى المرحاض بشكل غير معتاد، فقد يكون ذلك علامة على متلازمة فرط نشاط المثانة، أو مرض السكر،ي أو التهاب المسالك البولية. في هذه الحالة، راجع طبيب المسالك البولية الذي يمكنه مساعدتك على معرفة السبب وبدء بعض تمارين تدريب المثانة.

وإذا كنت تشعر بعدم الارتياح في ارتياد الحمامات العامة، أكد براهمبات أنه من الأفضل تلبية نداء جسمك عوض حبس البول.

ونصح قائلا: "احمل بعض المناديل المطهرة أو غطاء مقعد محمول إذا كان ذلك يجعلك أكثر راحة. ستشكرك مثانتك في المستقبل!"