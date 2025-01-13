وزن زائد وعنيد؟ 4 نشويات تجنب إضافتها إلى طبق طعامك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تواجه صعوبة كبيرة في خسارة الوزن الزائد والعنيد؟ قد يكمن السبب الأساسي في تناولك الكثير من النشويات المُصنّعة.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن هناك 4 أصناف ينبغي تجنب إضافتها إلى طبق طعامك، وتشمل ما يلي:

الخبز الأبيض ومنتجات الدقيق المكرّر الأخرى

تُهضم هذه النشويات البسيطة بسرعة كبيرة، بحيث تزيد من مستويات الجلوكوز، وتتركك جائعًا بعد مرور فترة وجيزة. ويؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

حبوب الفطور

ترفع حبوب الفطور من مستويات السكر في الدم، وخاصة عند تقديمها مع الحليب، وهو نوع آخر من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص. ومن الأفضل استبدالها بالحبوب الكاملة، مثل الشوفان، أو الكينوا، أو الشعير.

الأرز الأبيض

يُعتبر الأرز الأبيض من بين الأطعمة الأساسية في الأطباق الآسيوية والمكسيكية، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا. لكنّه خالٍ من الألياف والبروتين، ما يجعله ضمن قائمة السعرات الحرارية الفارغة.

ومن الأفضل استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو البرّي.

البطاطس البيضاء منزوعة القشرة

بصرف النظر عن الطريقة التي تُحب أن تتناول فيها البطاطس، تجنّب التخلّص من قشرتها، لأنّها ستُبطئ عملية الهضم، وتُعطيك الإحساس بالشبع لفترة أطول.

الكربوهيدرات ومدى صحتها

قد تكون سمعة الكربوهيدرات سيئة، لكنّها ضرورية لإمداد الجسم بالطاقة والوقاية من الأمراض وضبط الوزن، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك" في أمريكا. لذلك، يجب اختيار ما تستهلكه منها بحكمة.

ما أبرز الأطعمة التي يمكنك تناولها يوميًا من دون تأثر الوزن؟

فيما يلي ما يُعادل حصة واحدة من الكربوهيدرات بحسب وزارة الزّراعة الأمريكيّة (USDA):