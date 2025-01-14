Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تقرير: الرصاص والكادميوم يلوثان مساحيق البروتين الخاصة ببناء العضلات - CNN Arabic

تقرير: الرصاص والكادميوم يلوثان مساحيق البروتين الخاصة ببناء العضلات

علوم وصحة
نشر
8 min قراءة
gettyimages-1474756989.jpg
تحتوي مساحيق بروتين الشوكولاتة على بعض أعلى مستويات الرصاص والكادميوم، وفقًا لتحقيق أجراه مشروع Clean Label.Credit: Tatiana/iStockphoto/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتوي بعض مساحيق البروتين المتاحة من دون وصفة طبية على مستويات مقلقة من الرصاص والكادميوم، حيث عُثر على أعلى كميات من هاتين المادتين في المنتجات النباتية والعضوية والمنكهة بالشوكولاتة، وفقًا لتحقيق جديد.

وذكرت وكالة حماية البيئة الأمريكية، أنه لا يوجد مستوى آمن من الرصاص للبشر. 

يُعتبر الكادميوم بحسب إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل الأمريكية، مادة مسرطنة سامة أيضًا للقلب، والكلى، والأمعاء، والدماغ، والجهاز التنفسي والتناسلي.

قد يهمك أيضاً

دراسة: التعرّض للمعادن يزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية

وقالت جاكلين بوين، المديرة التنفيذية لمشروع Clean Label، وهي منظمة غير ربحية مكرّسة لوضع العلامات الشفافة على الأغذية، والتي أصدرت التقرير الجديد، الخميس: "في المتوسط، تحتوي مساحيق البروتين العضوية على ثلاثة أضعاف كمية الرصاص، ومرتين كمية الكادميوم مقارنة بالمنتجات غير العضوية".

ووفقًا للتقرير، تحتوي المساحيق النباتية مثل تلك المصنوعة من فول الصويا، والأرز، والبازلاء، والنباتات الأخرى، على ثلاثة أضعاف كمية الرصاص الموجودة في المنتجات القائمة على مصل اللبن. (مصل اللبن هو المنتج الثانوي السائل لصناعة الجبن). 

تمتص النباتات بشكل طبيعي المعادن الثقيلة من قشرة الكوكب، لكنها يمكن أن تحتوي على مستويات مرتفعة إذا نمت في تربة ملوثة بشكل أكبر بالتعدين، والنفايات الصناعية، وبعض المبيدات الحشرية والأسمدة.

وجاء في التقرير، أن ثمة مصدر رئيسي آخر للتلوّث في مساحيق البروتين يتمثّل بنكهة الشوكولاتة.

قد يهمك أيضاً

أمريكا تسعى للحد من المعادن الثقيلة بأغذية الأطفال

وأشارت بوين إلى أنّ "مساحيق البروتين بنكهة الشوكولاتة تحتوي على أربعة أضعاف الرصاص، ونحو 110 أضعاف الكادميوم بطريقة تُضاهي المساحيق بنكهة الفانيليا".

رغم كونها غنية بالفلافونويد، ومضادات الأكسدة، والمعادن المفيدة الأخرى، فإن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة تحتوي على مستويات عالية من المعادن الثقيلة. 

توصلت دراسة أجريت في يوليو/ تموز 2024، أنّ 43٪ من ست دزينات من منتجات الشوكولاتة الداكنة تجاوزت الحد الأقصى المسموح به لجرعة الرصاص الوارد في اقتراح كاليفورنيا 65، أي 0.5 جزء في المليون.

لفتت بوين إلى أنّ "ملوّث المعادن الثقيلة يمثّل مشكلة عالمية تتعلّق بسلامة الغذاء. هذه الملوثات موجودة في كل مكان تقريبًا، من بينها اتلك التي يُروج لها كأغذية صحية".

وأفاد مجلس التغذية المسؤولة (CRN)، وهو جمعية صناعية تمثل مصنعي المكملات الغذائية، لـCNN، أنّ التقرير الجديد لم يوفّر شفافية كافية حول المعايير المستخدمة لعتبات التلوث، وكيفية اختيار المنتجات.

قد يهمك أيضاً

الغذاء والدواء الأمريكية تقترح مستويات جديدة لمادة الرصاص بأغذية الأطفال.. ما رأي الخبراء؟

وقالت أندريا وونغ، نائب الرئيس الأول للشؤون العلمية والتنظيمية لدى CRN، إنه "من دون مثل هذا الوضوح، لا يستطيع المستهلكون وأصحاب المصلحة في الصناعة تقييم صحة الادعاءات بشكل كامل".

وتابعت وونغ: "يمكن للتقنيات التحليلية الحديثة اكتشاف حتى مستويات ضئيلة من العناصر الطبيعية، مثل المعادن الثقيلة، الموجودة في التربة والهواء والماء. غالبًا ما تكون هذه المستويات الضئيلة أدنى بكثير من عتبات السلامة المحددة من قبل الوكالات الفيدرالية، مثل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ووكالة حماية البيئة (EPA)".

أخبار جيدة عن مادة BPA

بالنسبة للتحقيق الجديد، اشترى مشروع Clean Label ما عدده 160 منتجًا من 70 من أفضل العلامات التجارية مبيعًا لمساحيق البروتين. لكن، لم يتم الكشف عن العلامات التجارية في التقرير.

وقالت بوين: "نحن لا نُفصح عن أسماء الشركات التي نختبرها من أجل الحفاظ على العدالة، والاتساق، وتجنّب تضارب المصالح المحتمل".

تم بعد ذلك، إرسال عينات مسحوق البروتين إلى مختبر معتمد مستقل، الذي أجرى قرابة 36000 اختبار فردي على 258 ملوثًا مختلفًا، من بينها المعادن الثقيلة، والبيسفينول، والفثالات، ومواد البيرفلورو ألكيل، والبولي فلورو ألكيل، أو PFAS.

قد يهمك أيضاً

رصد المواد الكيميائية الأبدية في المبيدات الحشرية المستخدمة في الغذاء

رغم ذلك، لم يتضمّن تقرير عام 2024، سوى مستويات الرصاص، والكادميوم، والبيسفينول أ، والبيسفينول إس، المعروفين باسم BPA وBPS. وعلّقت بوين أنّ البيانات المتعلقة بالملوّثات الأخرى سيتم إصدارها في تحديث لاحق.

وتُعطل مواد البيسفينول، الهرمونات التي ربطتها الدراسات بتشوهات الجنين، وانخفاض الوزن عند الولادة، واضطرابات الدماغ، والسلوك عند الرضع والأطفال. 

ترتبط المواد الكيميائية لدى البالغين، بتطور مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وضعف الانتصاب، والسرطان، وزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 49٪ في غضون 10 سنوات.

تم استخدام البيسفينول أ على نطاق واسع في صنع زجاجات الأطفال، وأكواب الشرب، وحاويات حليب الأطفال، حتى قاطع الأهل القلقون هذه المنتجات منذ أكثر من عقد.

وجد تحقيق مماثل أجرته شركة Clean Label في عام 2018، مستويات عالية من البيسفينول. ولفتت بوين إلى أن تقرير عام 2024، كان يحمل أخبارًا جيدة.

وأضافت: "لقد وجدنا مادتي BPA وBPS فقط في ثلاثة أنواع من 160 مسحوق بروتين، مقارنة بـ 55% من المنتجات التي اختبرناها في عام 2018".

قد يهمك أيضاً

كبار مصنعي أغذية الأطفال باعوا منتجات بها مستويات عالية من المعادن السامة

بهدف تحليل المعادن الثقيلة، قارن الباحثون في مشروع Clean Label نتائج اختبار الرصاص والكادميوم بالمستويات التي حددها اقتراح كاليفورنيا 65 (Prop 65).

وأوضحت بوين أنّ "Prop 65 هو بلا شك القانون الأكثر تقدمًا في البلاد عندما يتعلق الأمر بالملوثات البيئية الصناعية. لديهم معايير واضحة جدًا للنجاح أو الفشل، والتي عادة ما تكون أكثر صرامة من الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة".

ذكر التقرير أن 47٪ من 160 عينة مسحوق بروتين تم اختبارها بواسطة Clean Label Project في عام 2024 تجاوزت إرشادات Prop 65 التنظيمية. وقالت بوين إن حوالي 21٪ من المساحيق تحتوي على مستويات أعلى مرتين من حد Prop 65.

وكان نحو 80٪ من مساحيق البروتين النباتية والعضوية التي تم اختبارها، أعلى من حد Prop 65 للرصاص. مع ذلك، تجاوزت 26٪ فقط من منتجات البروتين القائمة على الكولاجين، و28٪ من المنتجات القائمة على مصل اللبن حد الرصاص في كاليفورنيا.

ما يمكن للمستهلكين فعله

رأت بوين أنه ليس من الضروري التوقف عن استخدام مساحيق البروتين كجزء من نمط حياة صحي، لكن التسوق الذكي يساعد على ذلك.

وأضافت: "بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات بالكامل، يبدو أن مساحيق البروتين المصنوعة من البازلاء تحتوي على أقل مستويات من المعادن الثقيلة. وإذا لم يكن لديك أي قيود غذائية، تشير البيانات إلى أن مساحيق البروتين القائمة على مصل اللبن، أو القائمة على البيض بنكهة الفانيليا ستحتوي على أقل كمية".

وخلصت بوين إلى أن التواصل مع العلامات التجارية المفضلة للاستفسار عن مستويات الملوثات هو إجراء ذكي آخر من جانب المستهلكين.

تابعونا عبر

© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.