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تبييض الأسنان في المنزل..هذا ما ينصح به أطباء الأسنان

علوم وصحة
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كيفية تبييض الأسنان في المنزل بحسب ما ينصح به أطباء الأسنان
كيفية تبييض الأسنان في المنزل بحسب ما ينصح به أطباء الأسنان

ملاحظة: تم إنشاء هذا المحتوى من قبل فريق محرري CNN Underscored الذين يعملون بشكل مستقل عن غرفة الأخبار في CNN. عُدلت هذه النسخة لتناسب السوق المحلي في البلاد العربية. هذا المحتوى ليس بغرض الترويج لأي منتج.

يُعتبر التدخين وتناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على الملونات من العوامل المضرة لصحة الجسم، ولكنها أيضًا بين الأمور التي قد تسبب تسوس الأسنان وتغيير لونها.

وفقاً لمسح أجرته شركة Mintel/Greenfield Online" " في عام 2022، قام أكثر من ثلثي عدد الأمريكيين بتبييض أسنانهم، واستخدم ربع عدد الأمريكيين منتجًا لا يتطلب أي وصفة طبية.

كيف يعمل تبييض الأسنان؟

وقال الدكتور مارك لوينبيرج، وهو طبيب أسنان تجميلي وشريك في عيادة "LLK Dental" بمنطقة مانهاتن الأمريكية إن منتجات تبييض الأسنان في المنزل هي بشكل عام نسخة أخف مما يستخدمه أطباء الأسنان، أي بيروكسيد الهيدروجين. 

رغم أن منتجات التبييض المنزلية آمنة تمامًا للاستخدام، إلا أنه من الأفضل أن تترافق مع منتجات نظافة الفم الأخرى مثل فرشاة الأسنان الكهربائية وخيط تنظيف الأسنان المائي.

ولا يمكن لهذه المنتجات أن تعمل على علاج تغير اللون الوراثي أو الناتج عن الشيخوخة، حيث يظهر لون العاج الداكن من خلال مينا الأسنان البيضاء، وقد لا تكون مثالية للأشخاص الذين يتمتعون بالأسنان الحساسة.

كما أنه من الجيد أيضًا اختيار المنتجات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية الأمريكية لطب الأسنان. 

وأضاف لوينبرج أن الابتسامات الأكثر تألقًا تأتي من أعلى تركيزات البيروكسيد التي تبقى على اتصال بالأسنان لفترات طويلة، علماً أن أطباء الأسنان يستخدمون منتجات تحتوي على ما يصل إلى 30٪ من التركيزات، بينما تحتوي المنتجات التي يمكن استخدامها في المنزل على 10٪ فقط.

مع ذلك، اعتبر لوينبرج أنه "ما من أمر صعب في تبييض الأسنان". ويعتمد تكرار العلاجات بانتظام على نوع الأسنان، والعادات، ومستوى التصبغ. ويمكن لمنتجات تبييض الأسنان المنزلية أن تكون وسيلة سهلة، وفعالة، وأقل كلفة للحفاظ على ابتسامة جميلة وأسنان بيضاء اللون.

فيما يلي المنتجات التي ينصح بها الخبراء ويعتبرونها منتجات التبييض المنزلي الأفضل:

معاجين الأسنان:

معجون أسنانCrest Pro-Health Advanced Deep Clean Mint 

معجون أسنانColgate Optic White Advanced Whitening Toothpaste in Sparkling White

معجون أسنان Crest 3D White Brilliance Luminous Purple 

معجون أسنانHello Vitamin C Whitening Natural Peppermint

غسول الفم:

غسول الفمCrest Pro-Health Advanced Extra-Whitening 

غسول الفمCrest 3D White Glamorous White Arctic Mint

شرائط تبييض الأسنان:

شرائط التبييض من Crest 3D Whitestrips Professional Effects

شرائط التبييض من Crest 3D Whitestrips for Sensitive Teeth

شرائط التبييض منLumineux

أقلام تبييض الأسنان:

قلم تبييض الأسنانColgate Optic White Express 

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