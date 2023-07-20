منظار القولون..متى تتوقف عن تناول الطعام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تعرّف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها منظار القولون بإنه إجراء طبي، يُستخدم للكشف عن أي تغييرات غير طبيعية تحدث في القولون والمستقيم مثل الالتهابات، أو التورمات، أو تهيج الأنسجة، أو وجود السرطانات.



ويتم إجراء عملية منظار القولون بإدخال أنبوب مرن طويل في المستقيم، يحتوي على كاميرا رقمية تمكن الأطباء والمختصين من رؤية هذه التغيرات.



وكأي عملية طبية هناك العديد من الإجراءات والتحضيرات الضرورية للقيام بها قبل العملية وبعدها.



وتختلف عملية التحضير لمنظار القولون بين مريض وآخر، إذ قد يحتاج البعض إلى اتباع حمية غذائية كاملة، يحددها الطبيب قبل فترة من إجراء العملية.

متى تتوقف عن تناول الطعام..وماذا تأكل في الأيام التي تسبق هذا الإجراء الطبي؟

ووفقًا لما ذكره المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في أمريكا، فإن المريض قد يحتاج إلى اتباع نظام غذائي سائل صافٍ لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام قبل إجراء منظار القولون، كما يجب تجنب المشروبات ذات اللونين الأحمر والأرجواني، أو الجيلاتين، حتى لا تؤثر على عملية الفحص.

وتتضمن التعليمات قبل هذا الإجراء الطبي، توصيات حول موعد بدء وإيقاف النظام الغذائي السائل في غالبية الحالات، وقد يشرب أو يأكل المريض التالي:

الجيلاتين بنكهات مثل الليمون أو الليمون الحامض أو البرتقال.

قهوة أو شاي سادة بدون حليب.

المشروبات الرياضية المنكهة بالليمون أو البرتقال.

عصير الفاكهة المصفى من البذور باستثناء عصير البرتقال.

ماء.

وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى شرب كمية كبيرة من الملين المحلول قبل منظار القولون، وفي الليلة السابقة، لتفريغ الأمعاء استعدادًا للفحص.

أما بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن التحضير لمنظار القولون يتطلب البدء بتناول الأطعمة العادية كالدجاج الخالي من الصلصات الإضافية، والخبز، والمعكرونة، والأرز الأبيض، والشوربات الصافية. قبل يومين من تنظير القولون.

وفي اليوم السابق للعملية، عادة ما يطلب الطبيب من المريض التوقف عن تناول الطعام الصلب، وقد تقتصر المشروبات فقط على الشاي، والقهوة السادة، والمشروبات الغازية، والمياه غير المنكهة.



وقد لا يتمكن المريض من تناول أي أطعمة أو مشروبات بعد منتصف الليلة التي تسبق إجراء الفحص.

ماذا عن النظام الغذائي بعد منظار القولون؟

ولتجربة مريحة مع منظار القولون وفي الأيام التي تتبع الإجراء الطبي، يجب على المريض تناول فقط الأطعمة التي تُهضم بسهولة، ولا تُشكل عبئًا على الجهاز الهضمي. ومن الأفضل اتباع نظام غذائي قليل الألياف، وتجنب الكميات الزائدة من منتجات الألبان.

وإليكم نصائح بأفضل المأكولات والمشروبات التي يمكن تناولها بعد إجراء منظار القولون: