كيف تحضر طبق البقلاوة بمكونات صحية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تتكوّن البقلاوة من طبقات من العجين الرقيق الممزوج بالزبدة ومحشوّة بقطع صغيرة من المكسّرات الشرقية المحلّاة بشراب السكر الغني بالسعرات الحرارية، بالإضافة إلى العجين الرقيق الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

غير أنّ تناول البقلاوة بمعدلات معتدلة وفي إطار نظام غذائي متوازن يعتبر جزءًا من الثقافة والتقاليد الشرقية. ولتحضير هذا الطبق اللذيذ بمكوّنات صحية، نعرض لكم تاليًا بعض النصائح التي تقدّمها دينا جمال قشطة، اختصاصية التغذية العلاجية: