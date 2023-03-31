كيف تحضر طبق البقلاوة بمكونات صحية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تتكوّن البقلاوة من طبقات من العجين الرقيق الممزوج بالزبدة ومحشوّة بقطع صغيرة من المكسّرات الشرقية المحلّاة بشراب السكر الغني بالسعرات الحرارية، بالإضافة إلى العجين الرقيق الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
غير أنّ تناول البقلاوة بمعدلات معتدلة وفي إطار نظام غذائي متوازن يعتبر جزءًا من الثقافة والتقاليد الشرقية. ولتحضير هذا الطبق اللذيذ بمكوّنات صحية، نعرض لكم تاليًا بعض النصائح التي تقدّمها دينا جمال قشطة، اختصاصية التغذية العلاجية:
- استخدم زيت الزيتون بدلاً من الزبدة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة أثبتت علمياً قدرتها على خفض الإصابة بأمراض القلب، وبعض أمراض السرطان.
- استخدم العسل بدلاً من السكر، بهدف تقليل كمية السكر المستهلكة في اليوم، لأنّ الإفراط بتناول السكر يؤدي إلى زيادة الالتهابات، وإضعاف جهاز الجسم المناعي.
- أضف القرفة على الحشوة لأنها تشكّل مصدرًا مضادًا للأكسدة، وتخفّض سكر الدم وتحسّن من حساسية الإنسولين.
- استبدل القطر بشراب القيقب النقي الغني بمضادات الأكسدة، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى احتوائه على نصف السعرات الحرارية تقريباً.
- يفضل الاكتفاء بتناول كمية تعادل حجم الأصابع الأربعة فقط.