يُعتبر الحمّص عنصرًا أساسيًا في حمية البحر الأبيض المتوسط، وهو مفيد جدًا كبديل للبروتين، لأن البقوليات غنيّة بالبروتين وقليلة بالدهون. أدريان تشيتهام، الشيف ومؤلفة كتاب Sunday Best: Cooking up the Weekend Spirit Every Day تريكم كيف استبدلت الحمّص بعنصر غذائي أساسي جنوب أمريكي، أي الفاصوليا البيضاء، التي تحتوي على بروتين أكثر وسعرات حرارية أقل من الحمّص.