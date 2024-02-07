من انتشار الأمراض إلى ندرة الغذاء..كيف يؤثر تغيّر المناخ على صحتنا؟

الصحّة وتغيّر المناخ يرتبطان ببعض ارتباطًا وثيقًا. فالأمراض المرتبطة بالحرارة والمياه، والأمراض التي تحملها النواقل، وندرة الغذاء، وتدنّي جودة الهواء، ليست سوى عبارة عن عدد قليل من التهديدات التي تواجهها صحتنا وتتعلق بالاحتباس الحراري.

وضع مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ "كوب 28" العام الماضي موضوع الصحة على رأس جدول الأعمال، حيث خصّصت القمّة يومًا لهذا الموضوع. يتحدّث بيل غيتس، الرئيس المشارك لـ"مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، إلى CNN عن التحدّيات أمام مكافحة الأمراض المعدية والمرتبطة بتغيّر المناخ.