سلّات مهملات في أبوظبي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفرز البلاستيك

يوميًا، ما يعادل حوالي 2000 شاحنة قمامة من البلاستيك تُلقى في محيطات العالم، وفقًا لـ"برنامج الأمم المتحدة للبيئة". وأدركت شركة ناشئة مقرّها العاصمة الإماراتية أبوظبي الحاجة إلى حلّ. ويمكن أن توفر خطوات بسيطة في إدارة النفايات، التي يسهّلها الذكاء الاصطناعي، علاجًا لهذه المشكلة الملحّة.

مستوحاة من آلات البيع العكسي، لا تقوم سلّات Cycled الذكيّة بفرز النفايات بشكل مستقل فحسب، بل تعمل أيضًا على تحفيز القائمين على إعادة التدوير بالمكافآت.

وبينما تبدأ الشركة رحلتها، يتمثّل هدفها في جمع التمويل الكافي لتحقيق أحلامها الكبيرة: أي إحداث ثورة في مجال إدارة النفايات على الصعيدين المحلّي والعالمي.