ما أبرز فوائد تناول الثوم على معدة فارغة؟

يُعد الثوم مُكوّنًا رئيسيًا في العديد من أطباق طعامنا، ما يمنحها مذاقًا مُحبّبًا وشهيًّا، ولكن هل تعلم أن هذه النبتة العشبية يمكن أن تعود بفوائد صحيّة على الجسم عند تناولها على معدة فارغة؟

وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، سوراب سيثي، أن الثوم يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يمنع الإصابة بأمراض مزمنة. ويُعتبر مفيدًا في خفض الكوليسترول وضغط الدم المرتفع. وبالتالي، يُقلّل من فرصة الإصابة بالنوبات القلبية.

ولكن، هناك أمران يجب أخذهما في عين الاعتبار عند تناول الثوم. أولًا، يمكن أن يتسبب في رائحة فم مزعجة. وثانيًا، قد يتفاعل الثوم ومُكمّلاته بشكل سلبي مع بعض الأدوية.

ويبقى من الأفضل استشارة مقدم الرعاية الخاص بك قبل أن تُفكّر باستهلاكه.