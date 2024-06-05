هل تبحث عن الجسم المثالي لفصل الصيف؟ اتبع هذه الخطوات

ربما تنظر إلى ملابس السباحة، وتراجع ذلك الرقم على الميزان.. وتفكّر أن عليك القيام بأمر ما للحصول على الجسم المثالي لفصل الصيف. ولكن قد تحتاج إلى تغيير طريقة تفكيرك. يقول الدكتور ستيف بون، من "مايو كلينك"، إنه يجب التركيز على "التمتع بالصحة مدى الحياة" بدلًا من التفكير في الجسم الملائم للأنشطة الصيفية فقط.

وينصح بأن تتخذ خطوات صغيرة، مثل: