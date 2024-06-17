كيف تتحكّم برغبتك في تناول الطعام غير الصحي؟

تعدّ الرغبات الشديدة في تناول الطعام بمثابة عقبة كبيرة أمام العديد من الأهداف الصحية، ويمكن أن تقف في طريق فقدان الوزن. إذ يقول الخبراء إن العواطف تلعب دورًا حاسمًا في ما نختار تناوله، ولكن ثمّة العديد من الطرق للتحكّم في الرغبة الشديدة بتناول الوجبات غير الصحيّة، من بينها:

البحث عن متنفّس للضغوط، مثل ممارسة الرياضة، والمشي في الطبيعة، والتأمل، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، وأخذ استراحة لتناول الشاي.

تناول الوجبات الخفيفة التي تجعلك تحرّك يديك، مثل الفشار، وتغميس الخضار بالصلصة الصحية.

تقسيم الوجبات الخفيفة المفضّلة إلى حصص مسبقًا، لتجنّب الإفراط في تناولها.

وضع الوجبات الخفيفة المغرية بعيدًا عن متناول اليد، أو عدم شرائها على الإطلاق.

وإذا فشل كل شيء، التحدّث مع الطبيب.