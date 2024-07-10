يعرض لنا مارك ستيوارت مراسل CNN كلبًا آليًا جديدًا مرشدًا يتم اختباره من قبل باحثين في الصين، الذين يأملون أن تساعد التكنولوجيا يومًا ما الأشخاص ضعاف البصر والمكفوفين على العيش بشكل أكثر استقلالية.

ويمكن لهذا الروبوت التنقل عن طريق الكاميرات، ويتمتع بقدرات التعرف على الأصوات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

حيث يقوم فريق بحث صيني باختبار كلب آلي ذو ستة قوائم في شوارع مدينة شنغهاي لمساعدة الأشخاص ضعاف البصر والمكفوفين.

يتنقل الكلب الآلي باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار ويتعرف على إشارات المرور التي لا تستطيع "كلاب الإرشاد" القيام بها.

يمكن للروبوت التواصل مع الأشخاص ضعاف البصر من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي والتعرف على الصوت وتخطيط المسار باستخدام إمكانيات الاستماع والتحدث.

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