مشهد مفزع.. أسماك ميتة تملأ سدود المكسيك بدلًا من المياه

علوم وصحة
نشر
screenshot-2024-09-02-at-1.29.22-pm.png

تعاني ولاية تشيواوا، أكبر ولاية في المكسيك، من جفاف مستمر منذ عدة أشهر أدى إلى جفاف البحيرات والسدود، وقتل الأسماك، وحتى تدمير مستعمرات النحل، المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN ديريك فان دام.

قد يهمك أيضًا.. بسبب ظروف الجفاف.. إعلان "كارثة طبيعية" بولاية كارولينا الشمالية في أمريكا

تضرر آلاف المنازل.. لقطات تُظهر فيضانات قاتلة تجتاح اليمن

دمرت وخربت عشرات القرى.. شاهد ما تسببت به فيضانات مفاجئة وانهيار سد في السودان