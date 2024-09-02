مشهد مفزع.. أسماك ميتة تملأ سدود المكسيك بدلًا من المياه

تعاني ولاية تشيواوا، أكبر ولاية في المكسيك، من جفاف مستمر منذ عدة أشهر أدى إلى جفاف البحيرات والسدود، وقتل الأسماك، وحتى تدمير مستعمرات النحل، المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN ديريك فان دام.

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