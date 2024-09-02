مشهد مفزع.. أسماك ميتة تملأ سدود المكسيك بدلًا من المياه

مشهد مفزع.. أسماك ميتة تملأ سدود المكسيك بدلًا من المياهعلوم وصحةنشر الاثنين، 02 سبتمبر / ايلول 2024تعاني ولاية تشيواوا، أكبر ولاية في المكسيك، من جفاف مستمر منذ عدة أشهر أدى إلى جفاف البحيرات والسدود، وقتل الأسماك، وحتى تدمير مستعمرات النحل، المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN ديريك فان دام.قد يهمك أيضًا.. بسبب ظروف الجفاف.. إعلان "كارثة طبيعية" بولاية كارولينا الشمالية في أمريكاتضرر آلاف المنازل.. لقطات تُظهر فيضانات قاتلة تجتاح اليمندمرت وخربت عشرات القرى.. شاهد ما تسببت به فيضانات مفاجئة وانهيار سد في السودانقراءة المزيدالمكسيكحيواناتطقسظواهر طبيعيةكوارث طبيعية