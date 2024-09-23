منها سرطان الثدي.. ابتكار جهاز صغير يمكن ارتداءه قد يحمي من السرطان

بعد معاناة عمتها من مرض السرطان، طورت الأستاذة كانان داجديفيرين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهاز مراقبة بالموجات فوق الصوتية يمكن ارتداؤه من قبل النساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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