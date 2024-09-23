منها سرطان الثدي.. ابتكار جهاز صغير يمكن ارتداءه قد يحمي من السرطان

منها سرطان الثدي.. ابتكار جهاز صغير يمكن ارتداءه قد يحمي من السرطانعلوم وصحةنشر الاثنين، 23 سبتمبر / ايلول 2024بعد معاناة عمتها من مرض السرطان، طورت الأستاذة كانان داجديفيرين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهاز مراقبة بالموجات فوق الصوتية يمكن ارتداؤه من قبل النساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي.قد يهمك أيضًا.. الذكاء الاصطناعي يغيّر طرق علاج السرطان في الإماراتبعد عقود من تراجع عدد الحالات.. لماذا تتزايد حالات الوفاة بين الرجال بسبب سرطان البروستاتا؟دراسة: زيادة وفيات السرطان العالمية بين الرجال قد تبلغ 93% بحلول 2050!كشف مبكر لسرطان الثدي بواسطة تحليل دم بسيط.. كيف ذلك؟قراءة المزيدأمريكاأدوية وعلاجأمراض وأدويةابتكاراتاختراعاتمرض السرطان