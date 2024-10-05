شاهد.. مخدر خطير أقوى من الفنتانيل القاتل بـ100 مرة يغزو شوارع أمريكا

في ولاية نيويورك الأمريكية تم ضبط مادة "الكارفنتانيل" المخدرة، وهي مادة أفيونية صناعية خطيرة أقوى بـ100 مرة من مادة الفنتانيل القاتلة، في منطقة لونغ آيلاند لأول مرة.

وأيضًا.. "الكروم".. مستنشق الشباب الجديد.. ماذا نعرف عنه وما رأي الخبراء بهذا الاتجاه؟

أمريكا تعلن ما دار في محادثات "مكافحة مخدر الفنتانيل" مع الصين