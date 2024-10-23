عند الحديث عن اكتشاف سرطان الثدي والوقاية منه، لا يمكن تطبيق نهج واحد على الجميع. تقول أخصائية جراحة الثدي، الدكتورة إيريكا بيترز من "كليفلاند كلينك"، إن الرعاية الفردية يجب أن تكون جزءًا من العملية، ولذلك يجب إجراء تقييمات سرطان الثدي لتحديد نسبة خطر إصابة الفرد بالمرض.

وتتضمن العوامل التي يجب النظر إليها في هذه التقييمات:

العمر.

التاريخ العائلي لسرطان الثدي أو أنواع أخرى من السرطان التي قد تشير إلى طفرات جينية تسبب السرطان.

التاريخ الطبي الشخصي.

عمر أول ولادة لمولود حي.

العرق والإثنية.

كثافة الثدي.

التعرض للهرمونات.

تقول بيترز إنه يجب على جميع النساء إجراء تقييم لخطر سرطان الثدي عند سن الـ 25 عامًا، خصوصًا في حالة وجود تاريخ عائلي لسرطان الثدي.

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